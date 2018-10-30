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Топ-50 вживаних авто, які вигідно продати 10 років потому

У рейтинг увійшли авто не тільки різних марок і моделей, а й епох.

Велика частина вживаних авто з плином часу постійно падає в ціні. Але є каста машин, яка тільки додає у вартості.

Німецьке видання Autobild проаналізувало дані ринку і опублікувало список топ-50 авто, які значно додали в ціні за останні десять років – у 200 й більше відсотків, передає Автоцентр.

У рейтинг увійшли авто не тільки різних марок і моделей, а й епох. А ключовим фактором у даному питанні, звичайно стала рідкісність того чи іншого автомобіля.

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Топ-50 вживаних авто, які вигідно продати 10 років потому / 5 фотографий

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Втім, експерти відзначають, що в найближчі роки такої великої динаміки зростання цін не буде, хоча, безумовно, їхня вартість і надалі збільшуватиметься (але не такими темпами).

До слова, американське видання Consumer Reports опублікувало рейтинг найнадійніших автомобілів.

Інфографіка: autocentre.ua

Фото: wroom.ru

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