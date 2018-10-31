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$10 млн за раз: Маск скуповує акції Tesla

Ілон Маск став найбільшим акціонером компанії Tesla.

Бізнесмен Ілон Маск придбав 29,844 акцій своєї компанії Tesla, яка вийшла на рекордний прибуток, на 9,99 млн доларів США.

Про це повідомило видання Business Insider.

Тепер глава Tesla володіє 19,8% акцій компанії, ставши найбільшим її акціонером.

У Tesla вже заявляли, що Маск збирається купити акції на 20 млн доларів. Чи планує бізнесмен подальшу скупку акцій, поки незрозуміло.

Читайте: Як тобі таке, Ілон? Маск попросив підписників надіслати мемів

Нагадаємо, власники акцій компанії Tesla подали позов проти Маска через його заяву про викуп акцій.

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