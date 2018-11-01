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“Прибіжить”, як собачка: Tesla можна буде керувати зі смартфона

Компанія Tesla створює технологію, що дозволить електрокару слідувати за власником, що знаходиться зовні автомобіля.

Tesla Model 3

Засновник американської компанії Tesla Ілон Маск анонсував технологію, яка дозволить керувати за допомогою смартфона їхніми електромобілями, якщо ті перебувають у полі зору.

Така можливість з’явиться в 2019 році, розповів він у своєму Twitter.

За словами Маска, автомобіль буде слідувати за вами “як домашня тварина”, якщо ви утримуєте кнопку виклику в додатку Tesla.

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Також бізнесмен розповів, що машини зможуть розпізнавати покажчики під час паркування.

Функція Advanced Summon буде сумісною з усіма автомобілями, оснащеними апаратним забезпеченням Autopilot V2+, тобто випущеними в останні 2 роки.

До слова, Маск анонсував створення електрокара Tesla вартістю $25 тисяч до 2021 року.

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