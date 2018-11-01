Компанія Tesla створює технологію, що дозволить електрокару слідувати за власником, що знаходиться зовні автомобіля.

Засновник американської компанії Tesla Ілон Маск анонсував технологію, яка дозволить керувати за допомогою смартфона їхніми електромобілями, якщо ті перебувають у полі зору.

Така можливість з’явиться в 2019 році, розповів він у своєму Twitter.

За словами Маска, автомобіль буде слідувати за вами “як домашня тварина”, якщо ви утримуєте кнопку виклику в додатку Tesla.

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Також бізнесмен розповів, що машини зможуть розпізнавати покажчики під час паркування.

Функція Advanced Summon буде сумісною з усіма автомобілями, оснащеними апаратним забезпеченням Autopilot V2+, тобто випущеними в останні 2 роки.

До слова, Маск анонсував створення електрокара Tesla вартістю $25 тисяч до 2021 року.