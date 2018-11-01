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У Києві з 1 листопада заборонили їздити зі швидкістю 80 км/год

На 17 магістралях Києва з 1 листопада знову обмежать швидкість руху транспорту з 80 до 50 км/год.

Обмеження швидкості у Києві

– Для тих, хто вже звик їздити 80 км/год по 17 основних магістралях Києва, нагадую, що з 1 листопада, відповідно до рішення КМДА, дозволена швидкість по всіх вулицях міста буде 50 км/год, – повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у коментарі Громадському.

За його словами, це пов’язано з дорожніми умовами у зимовий період.

Білошицький наголосив, що дозвіл рухатись із швидкістю 80 км відновлять з 1 квітня 2019 року.

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Нагадаємо, у Києві з 1 квітня до 1 листопада на 17 магістральних вулицях дозволяли їздити зі швидкістю до 80 кілометрів на годину.

Фото: Oleksiy Biloshytskiy

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