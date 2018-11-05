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Коли слід перевзувати машину

Фахівці радять міняти шини на літні, коли середньодобова температура перевалила відмітку +5-7 градусів.

Зимові шини

В Державному агентстві автомобільних доріг України порекомендували почати перехід на зимові шини через погіршення погодних умов.

Шини, які призначені окремо для зими, і окремо для літа, мають відмінності за складом матеріалу, з якого вони зроблені, і малюнку протектора.

Зимова гума, на відміну від літньої, м’якша. Вже при температурі вище +10 градусів зимові шини починають гірше працювати, сильніше нагріваються під променями сонця і від теплого асфальту, стають м’якші, швидше стирається малюнок протектора. А шипована гума – мало того, що зношується з настанням теплої погоди, шипи на мокрому асфальті подовжують гальмівний шлях і взагалі роблять некомфортною поїздку по сухій дорозі.

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Укравтодор вважає, що температура повітря повинна бути, в середньому, близько +7 градусів. За таких умов можна міняти гуму. Якщо ви будете чекати ще більшого потепління, це призведе до прискореного зносу шин, а значить ви ризикуєте своєю безпекою. У теплу пору зимова гума поводиться нестабільно.

У той же час, якщо змінити шини занадто рано, це може призвести до аварії, у разі повернення заморозків. У цій справі необхідно враховувати особливості і умови експлуатації вашого авто. Якщо ви їздите на ньому, переважно, вдень і по місту, і температура в цей час завжди стоїть плюсова, краще поміняти шини на літні. Якщо, навпаки, ви часто їздите вечорами або ночами, а також за межами міста, краще почекати з заміною гуми до тих пір, поки температури вночі не стануть стабільно позитивними.

До слова, на 17 магістралях Києва з 1 листопада знову обмежать швидкість руху транспорту з 80 до 50 км/год.

За матеріалами: AutonewsАвтомобіліст.

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