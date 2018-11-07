PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Половина ціни за розмитнення євроблях - що запропонувала Южаніна/

Половина ціни за розмитнення євроблях – що запропонувала Южаніна

Власники євроблях зможуть заплатити тільки половину ставки за розмитнення авто, якщо встигнуть зробити це протягом 60 днів після вступу закону в силу.

У Кабміні запропонували встановити термін, протягом якого власники авто з єврономерами зможуть розмитнити свої євробляхи, скориставшись пільгами.

Так, ті авто, власники яких встигнуть розмитнити їх протягом 60 днів після того, як закон запрацює в Україні, крім ставок акцизу, які були зменшені до першого читання законопроекту, отримають ще й пільговий коефіцієнт 0,5.

Для тих, хто не встигне розмитнити своє авто на іноземних номерах за 60 днів, пільговий коефіцієнт у третій місяць зменшиться до 0,75.

Якщо і за 90 днів людина не встигає розмитнити євробляху, то у неї буде ще три місяці, щоб зробити це за встановленою ставкою акцизу, але без штрафних санкцій.

Читайте: Акції під Радою і Мінінфраструктури: євробляхери і перевізники зупинили Київ

Глава комітету Ради Ніна Южаніна назвала таку пропозицію найкращою, щоб прискорити розмитнення євроблях в Україні та “усі залишилися задоволені”.

Нагадаємо, 13 липня нардепи підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

Фото: УНІАН

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Акції під Радою і Мінінфраструктури: євробляхери і перевізники зупинили Київ
Застава за ввезення авто. Водіям євроблях готують сюрприз
Верховний суд не визнавав законними євробляхи – Южаніна
Верховний суд визнав законним використання євроблях
Під Ужгородом страйкують власники євроблях: сильні затори
Мітинг під Кабміном: евробляхери зупинили центр Києва
Як купити машину в Європі: топ-5 сайтів з продажу уживаних авто
Закон про євробляхи: Мінфін розкритикував нові ставки розмитнення
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка