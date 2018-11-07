Власники євроблях зможуть заплатити тільки половину ставки за розмитнення авто, якщо встигнуть зробити це протягом 60 днів після вступу закону в силу.

У Кабміні запропонували встановити термін, протягом якого власники авто з єврономерами зможуть розмитнити свої євробляхи, скориставшись пільгами.

Так, ті авто, власники яких встигнуть розмитнити їх протягом 60 днів після того, як закон запрацює в Україні, крім ставок акцизу, які були зменшені до першого читання законопроекту, отримають ще й пільговий коефіцієнт 0,5.

Для тих, хто не встигне розмитнити своє авто на іноземних номерах за 60 днів, пільговий коефіцієнт у третій місяць зменшиться до 0,75.

Якщо і за 90 днів людина не встигає розмитнити євробляху, то у неї буде ще три місяці, щоб зробити це за встановленою ставкою акцизу, але без штрафних санкцій.

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Глава комітету Ради Ніна Южаніна назвала таку пропозицію найкращою, щоб прискорити розмитнення євроблях в Україні та “усі залишилися задоволені”.

Нагадаємо, 13 липня нардепи підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

Фото: УНІАН