Нову Skoda Scala представлять тільки через місяць (6 грудня), а у мережі вже з’явився скетч, який показує, яким буде салон новинки.
Зображення дає зрозуміти, що салон Scala буде лаконічним, але тим не менш не схожим на дизайн інтер’єру коцепту Vision RS, за мотивами якого створювали нову Skoda. З фізичних перемикачів на торпедо виділяється лише блок, яким пасажири налаштовують клімат у салоні.
Очевидно, всі інші функції візьме на себе мультимедійна система, яка може похвалитися екраном діагоналлю 9,2 дюйма. Це, звичайно, не в стилі Skoda, але за всіма законами тренду в автомобілебудуванні.
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До слова, схожий мінімалістичний салон отримала модель Skoda Kamiq.
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