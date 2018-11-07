Кросовер Renault Duster другого покоління дебютував на світовій сцені у минулому році і вже встиг випробувати наші дороги.

Кросовер Renault Duster другого покоління дебютував на світовій сцені у минулому році і вже встиг випробувати наші дороги.

Ціни на новий Renault Duster в Україні

Базова версія Renault Duster з 1,6 л бензиновим двигуном, 5-МКПП і переднім приводом обійдеться приблизно $14,5 тис.

У нас на тест-драйві побував Renault Duster в одній з топових комплектацій ZEN, з 1,6 л бензиновим двигуном, 6-МКПП і повним приводом. Вартість тестового автомобіля складає приблизно $18,7 тис., без урахування додаткових опцій.

Дизайн

Дизайнери зберегли впізнаваність Renault Duster, але значні зміни безсумнівно кидаються в очі, і в передній частині, і в задній.

Спереду – нові фари, радіаторна решітка і бампер.

Позаду – ліхтарі, які викликали чимало розмов своєю схожістю з Jeep Renegade.

Збоку, на передніх крилах з’явилася накладка з нефарбованого пластика, яка, як на мене, не зовсім вписується в загальний дизайн нового Renault Duster.

Загальне враження від нового Renault Duster – однозначно позитивне. Він залишився впізнаваним, практичним і отримав нотки сучасного дизайну.

Салон

Інтер’єр також порадував змінами, які зустрічаються буквально на кожному кроці. Звертаєш увагу на нове кермо, панель приладів, блок клімат-контролю і оригінальний блок кнопок на центральній консолі в стилі авіаційних тумблерів.

У салоні Renault Duster стало затишніше, у другому поколінні з’явилося те, чого вже явно бракувало попереднику останнім часом.

Матеріали салону як і раніше бюджетні і від жорсткого пластика в Renault Duster не стали відмовлятися, але з’явилися хромовані накладки, які розбавляють темні тони інтер’єру.

Сидіння водія оснащене механічними регулюваннями, як і рульове колесо.

У сидіння водія додатково є можливість регулювати поперековий підпір, що полегшує далекі поїздки.

Також, є відкидний підлокітник, який можна “сховати” за непотрібністю за боковину сидіння. У водія і переднього пасажира є однорівневий підігрів сидінь.

Під сидінням переднього пасажира є практичний висувний бокс. Мені сподобалося таке рішення, а самому боксу завжди знаходиться застосування.

На кермі знаходяться кнопки управління круїз-контролем і бортовим комп’ютером, а блок мультимедіа і телефону винесені на окремий модуль під кермом, який добре знайомий власникам Renault.

На панелі приладів між тахометром і спідометром розташований дисплей бортового комп’ютера, який досить простий і зрозумілий у використанні.

У новому Renault Duster є опція безключового доступу в автомобіль з пуском двигуна кнопкою, а сам ключ виконаний у вигляді традиційної для Renault ключ-карти.

Вгорі центральній консолі розташований 7-дюймовий екран мультимедійної системи Media NAV EVOLUTION, на якому відображається навігація, картинка камер MultiView, дані по еко-водінню і монітор 4х4.

Також, є роз’єми USB і AUX і можливість підключити телефон по BlueTooth. Автомобіль легко знаходить спільну мову з сучасними смартфонами, але іноді сама система все ж підтуплює.

Аудіосистема складається з 6-ти динаміків, які цілком справляються зі своїм простим завданням, але розраховувати на щось вражаюче не варто.

Під екраном розташований новий блок кнопок в авіаційному стилі. Виглядає це стильно, як і новий блок клімат-контролю. Керувати цією красою легко і приємно.

На другому ряду сидінь нічого незвичайного, все досить просто і аскетично. Є кріплення для дитячих сидінь ISOFIX, але немає підлокітника.

Спинки заднього ряду складаються в пропорціях 1/3 і 2/3, що дозволяє перевозити габаритний вантаж і довгоміри.

Об’єм багажника становить 414 л. Чи вистачає? Цілком, враховуючи той факт, що під фальшпідлогою знаходиться повнорозмірна запаска.

Динаміка

Тестовий Renault Duster оснащений атмосферним бензиновим двигуном об’ємом 1,6 л, потужність якого становить 115 к.с. при 5500 об/хв. Максимальний крутний момент – 156 Нм при 4000 об/хв. У парі з двигуном працює 6-МКПП.

Ця “парочка” досить некваплива і щоб надати їй бадьорості, двигун потрібно розкручувати до високих обертів. До цього потрібно звикати, як і до досить короткого ходу важеля КПП. Розгін до 100 км/год у Renault Duster займає 12,9 с.

Renault Duster з повним приводом за час тест-драйву по місту у мене споживав близько 8,7 л на 100 км шляху. На трасі витрати палива становили 7,2 л при швидкісному режимі 110 км / ч.

Підвіска м’яка, ковтає всі нерівності і вади наших доріг. За більш ніж 1 000 км тест-драйву ніяких пробоїв та недоліків в її роботі. Renault Duster комфортно і впевнено почуває себе на вбитих асфальтних дорогах, грунтовій дорозі та інших характерних для нашої країни ділянках.

Спереду в Renault Duster встановлена підвіска типу McPherson, а ззаду багатоважільна.

Якщо повернутися до оснащення нового Renault Duster, то тут я б хотів звернути увагу на систему MultiView, яка завдяки чотирьом камерам дає можливість контролювати ситуацію з чотирьох сторін.

Так, в панорамну картинку це все не складається, але по-окремо від камер теж користь є. Вони стануть в нагоді під час їзди по бездоріжжю, заїздів на бордюри, замети. Та й паркуватися з ними набагато легше.

Кліренс у Renault Duster – 210 мм. Цього достатньо для міста і для легкого бездоріжжя також.

Габаритні розміри:

Довжина 4 341 мм

Ширина 2052 мм

Висота 1 678 мм

Колісна база 2 673 мм

Кліренс 210 мм

Також, в Renault Duster є система контролю “сліпих зон”, яка дозволяє тримати руку на пульсі під час маневрів, і оповіщає про наявність об’єктів в невидимій для водія зоні.

Крім цього, є система допомоги при старті в гору (HSA), яка запобігає відкочування автомобіля, і система допомоги при спуску з гірки (HDC). Обидві ці системи йдуть в “базі” для повнопривідних версій.

Повний привід



Система повного приводу Renault Duster працює в трьох режимах.

2WD – передає крутний момент тільки на передню вісь.

AUTO – в залежності від дорожнього покриття автоматично розподіляє крутний момент між передньою і задньою віссю, що дозволить особливість відчувати себе впевненіше і безпечніше в поганих погодних умовах, наприклад.

LOCK – режим підвищеної прохідності, з фіксованим розподілом крутного моменту між передньою і задньою віссю.

Крім трьох режимів на мультимедійний екран можна вивести так званий “монітор 4х4”, який відображає кут крену, кут нахилу і компас.

Підсумок



Renault Duster другого покоління не стали кардинально міняти, та й навіщо? Зовнішність залишилась впізнаваною, але її значно вдосконалили. Тепер можна сміливо сказати, що у Renault Duster стильний і сучасний дизайн.

Салон став затишнішим, більш сучасним, привабливішим, але бюджетні матеріали нікуди не поділися.

У Renault Duster є повний привід, значний кліренс і м’яка підвіска. А цих три фактори відіграють значну роль на наших дорогах і з нашими погодними умовами.

1,6 л двигун і 6-МКПП вимагають певного звикання, але знайти з ними “спільну мову” та отримати необхідну динаміку можливо. Економити паливо з цим “дуетом” особливо не вийде, але зате завжди є козир в рукаві – повний привід.

Ціни на новий Duster стартують з позначки $ 14,5 тис.

Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂









































Тест-драйв Renault Duster: утилітарний та сучасний / 21 фотографий

Олесь Куниця