Nissan Leaf лідирує у вподобаннях українців щодо вибору електрокарів.
Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати – за статистикою за жовтень 2018 автомобілів на електротязі було куплено в 2,5 рази більше, ніж у минулому році. Тільки минулого місяця українці купили 643 електрокари.
В основному наші громадяни купують вживані машини, які завозять у країну з-за кордону (88% реєстрацій), повідомляє Укравтопром.
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Улюбленим електрокаром українців залишається Nissan Leaf – 403 таких авто було зареєстровано в жовтні. Далі наводимо рейтинг найпопулярніших електрокарів в Україні:
- Nissan Leaf
- BMW i3
- TESLA Model S
- Renault Zoe
- FIAT 500е
- Volkswagen e-Golf
- KIA Soul EV
- Hyundai Ioniq Electric
- Hyundai Ioniq Electric
- Smart Fortwo ED
До слова, Факти ICTV писали про 10 найкращих бюджетних електромобілів, які можна купити в салоні.