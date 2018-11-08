Nissan Leaf лідирує у вподобаннях українців щодо вибору електрокарів.

Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати – за статистикою за жовтень 2018 автомобілів на електротязі було куплено в 2,5 рази більше, ніж у минулому році. Тільки минулого місяця українці купили 643 електрокари.

В основному наші громадяни купують вживані машини, які завозять у країну з-за кордону (88% реєстрацій), повідомляє Укравтопром.

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Улюбленим електрокаром українців залишається Nissan Leaf – 403 таких авто було зареєстровано в жовтні. Далі наводимо рейтинг найпопулярніших електрокарів в Україні:

Nissan Leaf BMW i3 TESLA Model S Renault Zoe FIAT 500е Volkswagen e-Golf KIA Soul EV Hyundai Ioniq Electric Hyundai Ioniq Electric Smart Fortwo ED

До слова, Факти ICTV писали про 10 найкращих бюджетних електромобілів, які можна купити в салоні.