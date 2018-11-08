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Названо улюблений електрокар українців – рейтинг

Nissan Leaf лідирує у вподобаннях українців щодо вибору електрокарів.

Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати – за статистикою за жовтень 2018 автомобілів на електротязі було куплено в 2,5 рази більше, ніж у минулому році. Тільки минулого місяця українці купили 643 електрокари.

В основному наші громадяни купують вживані машини, які завозять у країну з-за кордону (88% реєстрацій), повідомляє Укравтопром.

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Улюбленим електрокаром українців залишається Nissan Leaf – 403 таких авто було зареєстровано в жовтні. Далі наводимо рейтинг найпопулярніших електрокарів в Україні:

  1. Nissan Leaf
  2. BMW i3
  3. TESLA Model S
  4. Renault Zoe
  5. FIAT 500е
  6. Volkswagen e-Golf
  7. KIA Soul EV
  8. Hyundai Ioniq Electric
  9. Hyundai Ioniq Electric
  10. Smart Fortwo ED

До слова, Факти ICTV писали про 10 найкращих бюджетних електромобілів, які можна купити в салоні.

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