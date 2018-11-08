Факти ICTV порахували, у скільки обходиться розмитнення б/в авто в Україні, згідно з новим законом про оподаткування легкових транспортних засобів, а також створили зручну таблицю підрахунку.

Розмитнення авто в Україні значно зміниться, оскільки Верховна Рада все-таки прийняла закон про розмитнення авто з іноземною реєстрацією.

Так, ще 15 червня 2018 року група народних депутатів, в тому числі глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, зареєструвала в парламенті два законопроекти:

зі змінами до Податкового кодексу про зниження акцизного податку з автомобілів ( №8487

про заборону на митне оформлення машин, які не відповідають стандартам Євро-5, і посилення контролю за переміщенням і використанням авто, зареєстрованих в інших державах ( №8488

Верховна Рада 13 липня прийняла в першому читанні закон про доступне розмитнення.

Як тепер правильно порахувати розмитнення авто з Європи у 2018 році.

Акциз

Так, згідно зі змінами в основі розрахунку акцизного податку на авто – базові ставки для одиниці авто: з бензиновим двигуном – €50, з дизельним двигуном – €75 , із застосуванням до них коефіцієнтів. Для великолітражних – 100 євро і 150 євро.

Ставка (акцизу) = Ставка (базова) х К двигуна х К віку

Звернемо увагу, що коефіцієнт віку дорівнює кількості повних календарних років (З року, наступного після року випуску авто. – Ред.). Для нових і вживаних не більше одного року авто, коефіцієнт дорівнює 1.

Додатково

Відзначимо, крім акцизу потрібно заплатити ПДВ, ввізне мито і платіж до Пенсійного фонду.

Наприклад, підрахуємо, у скільки нам обійдеться BMW 520 2012 року випуску (5 повних років).

Середня вартість такого авто в Литві складе €13 000. Двигун – 2.0.

Акциз: €50 (базова ставка) * 2 (2000 см3/1000) * 5 (років) = €500.

Підсумкова вартість BMW 520: €13 000 (ціна) + €1300 (мито) + €500 (акциз) + € 2960 (ПДВ) + €520 (4% Пенсійний фонд) = €18 280.

Нагадаємо, вчора власники авто на єврономерах проводили мітинг у Києві.