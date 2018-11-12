Toyota Land Cruiser Prado визнаний найнадійнішим автомобілем 2018 року.

Про це повідомляється в щорічному дослідженні Рейтинги авто року — 2018 компанії Ipsos Comcon, пише Лента.ру.

На другому місці опинився Subaru Forester, а на третьому – Toyota Camry. Тут головну роль відігравала якість збірки і матеріалів і термін служби деталей для кузова.

Найбільш місткими, економічними і оптимальними за ціною стали LADA Largus, Hyundai Solaris, третє — ГАЗель NEXT.

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У категорії Сімейні автомобілі перше місце посіла Škoda Kodiaq, за нею – Subaru Forester і LADA Largus.

У категорії Сучасні автомобілі трійка лідерів виглядає так: Subaru Forester, Volvo XC90 і Audi A8. Головним критерієм тут була екологічність.

Нагадаємо, Toyota увійшла до списку найдорожчих брендів світу.

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