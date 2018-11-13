Фахівці радять міняти літні шини на зимові, коли середньодобова температура опускається нижче + 5-7 градусів.

В Державному агентстві автомобільних доріг України порекомендували почати перехід на зимові шини через погіршення погодних умов.

Шини, які призначені окремо для зими, і окремо для літа, мають відмінності за складом матеріалу, з якого вони зроблені, і малюнку протектора.

Зимова гума, на відміну від літньої, м’якша. Вже при температурі вище +10 градусів зимові шини починають гірше працювати, сильніше нагріваються під променями сонця і від теплого асфальту, стають м’якші, швидше стирається малюнок протектора. А шипована гума – мало того, що зношується з настанням теплої погоди, шипи на мокрому асфальті подовжують гальмівний шлях і взагалі роблять некомфортною поїздку по сухій дорозі.

Укравтодор вважає, що температура повітря повинна бути, в середньому, близько +7 градусів. За таких умов можна міняти гуму.

Коли потрібно міняти гуму згідно із законом України

Зміна літньої гуми на зимову українським законодавством не регулюється. У відповідній постанові КМУ № 1306 (31.4) йдеться тільки про те, що заборонено їздити на транспортних засобах з несправностями та невідповідністю певним умовам.

Факти ICTV розібралися, як обрати якісну зимову гуму і на що варто звернути увагу при її покупці.

За матеріалами: Autonews, Автомобіліст.