Сьогодні у Києві дівчина сокирою розбила припаркований на узбіччі Porsche. Відео зняла українська співачка Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко виклала відео курйозного інциденту у своєму Instagram.

На ньому видно, як блондинка у рожевому пальто і чорних окулярах спочатку бере балончик зеленого кольору і починає писати на білому авто “сволота”. Після цього вона дістає сокиру і трощить нею Porsche. Після цього спокійно йде геть.

Примітна реакція людей, спочатку перехожі проходять повз, потім люди починають зупинятися і знімати те, що відбувається. Ніхто і не думає зупиняти блондинку з сокирою у руках, воно і зрозуміло, а раптом перепаде.

При цьому, ким є дівчині власник авто залишається загадкою.

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До речі, у Мелітополі стався курйозний випадок – дівчина розписала авто майбутнього батька своєї дитини. Вона червоною фарбою написала на машині: “Подзвони. Я вагітна.”