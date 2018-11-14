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Акумулятор “втомився” – як зарядити батарею авто

Як зарядити акумулятор авто – питання актуальне для водіїв, адже через розряджену батарею можна зупинитися у невідповідний момент і невідповідному місці.

Зарядити акумулятор авто можна спеціальними пристроями. При цьому підготовка АКБ не займе багато часу і сил.

Чому розряджається акумулятор авто

Найчастіше, заглянувши під капот свого “коня”, можна виявити там свинцево-кислотний акумулятор. Такий акумулятор виробляє електрику, коли відбувається хімічна реакція між свинцевими пластинами і електролітом всередині нього. Ці елементи мають властивість “втомлюватися” з часом – пластини руйнуються, а електроліт википає.

Підготовка акумулятора до зарядки

Якщо ви перевірили заряд акумулятора (за індикатором на пристрої, мультиметром або вилкою навантаження) і визначили, що його потрібно зарядити, ось ваші подальші дії:

  • Зняти акумулятор з машини бажано. Правда, можна його просто відключити від бортової мережі. Для цього потрібно від’єднати “мінус” провід;
  • Другий крок – очищення клеми для поліпшення контакту (від мастила або окису);
  • Також протріть усю поверхню акумулятора сухою ганчіркою або ганчіркою з 10% розчином нашатирю.
  • Відверніть пробки на АКБ або зніміть заглушку. Так можна уникнути надлишкового тиску всередині.
  • Відсутню кількість електроліту потрібно до рівня покриття пластини заповнити дистильованою водою.

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Зарядка акумулятора

Після підготовки акумулятора знадобиться зарядний пристрій. Тут все просто – дроти зарядки приєднати до клем за принципом плюс до плюса, мінус до мінуса.

А ось із вибором способу зарядки все трохи складніше. Можна заряджати постійним струмом і постійною напругою.

  • Зарядка постійним струмом (плюси: заряджає АКБ до 100%; мінуси: вимагає контролю);
  • Зарядка постійною напругою (плюси: заряджає акумулятор лише до 80%; мінуси: не вимагає контролю).

До слова, зверніть увагу на поради щодо того, як підготувати автомобіль до зимового періоду.

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