Факти ICTV склали тест, який покаже, чи безпечний ви водій у зимовий час.

Тільки за 2017 рік на дорогах загинули 1996 українців і 21 957 осіб отримали травми.

За 2018 статистика може бути ще більш трагічною.

Так, Україна опинилася серед лідерів за кількістю смертей на дорогах.

Зимовий час найнебезпечніший на дорогах. Він завжди супроводжується величезною кількістю ДТП. Найчастіше аварії трапляються внаслідок ігнорування основних правил дорожнього руху.

Багато хто забуває, що дорога взимку вимагає особливої уваги і відповідальності.

Читайте: За кермом на льоду: як втримати авто та вирулити із заносу

Редакція Фактів ICTV підготувала тест, який дасть зрозуміти, чи правильно ви поводите себе за кермом у зимовий час.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що відбувається з шинами в мороз.

Фото: Zuberka/Dreamstime.com