На тест-драйві у Фактів ICTV побував семимісний кросовер Mazda CX-9.

Mazda CX-9 на нашому ринку пропонується у варіанті з одним турбованим бензиновим двигуном об’ємом 2,5 л, 6-АКПП і в одній комплектації Premium.

В Україні така Mazda CX-9 обійдеться приблизно в $ 51 тис.

Дизайн

Здалеку силует Mazda CX-9 можна сплутати з CX-5, але варто наблизитися до CX-9 і відразу ж стає зрозуміло, хто в родині Mazda головний. J Mazda CX-9 – найбільша модель в лінійці японського виробника.

Монументальний і суворий Mazda CX-9 поважають в потоці автомобілів, а сам зовнішній вигляд, досить “рідкісного звіра” на наших дорогах, привертає погляди на вулицях.

Салон

Я напевно нікого не здивую, якщо скажу, що в салоні семимісного кросовера просторо, багато місця, різних ніш та відсіків для дрібниці.

Дійсно, простір в Mazda CX-9 організовано добре, а оформлений він якісними і приємними на дотик матеріалами. Сидіння виконані з перфорованої шкіри, оснащені підігрівом, але без вентиляції, на жаль.

Сидіння водія оснащене електрорегулюванням та пам’яттю на два слоти.

У водія в розпорядженні є широкий підлокітник, який безсумнівно стане в нагоді в далекій дорозі. У підлокітнику заховано два роз’єми USB і AUX.

Кермо також оснащене елекрорегулюванням та підігрівом. Підігрів керма – кайф найчистішої води осіннім холодним ранком, нехай навіть підігрівається не весь обід керма, а лише дві зони у верхній частині. 🙂

Панель приладів аналогова і розбита на стандартних для Mazda три колодязя. Все зчитується дуже легко, а кольоровий екран бортового комп’ютера, що інтегрований в один з колодязів, управляється за допомогою кнопок на кермі.

Є також і проекційний дисплей, який виводиться безпосередньо на лобове скло і відображає швидкість, дані круїз-контролю, підказки навігації і моніторинг мертвих зон. Штука зручна, функціональна і в далеких поїздах дуже корисна.

На центральній консолі, вгорі, розташований 8-дюймовий сенсорний дисплей, який трохи губиться у величезному салоні кросовера. Якість зображення середня, на сьогоднішній день хочеться вже чогось більшого.

Сама мультимедійна система проста в користуванні, в меню складно заплутатися. Крім сенсора, мультимедійний екран в Mazda управляється джойстиком під правою рукою у водія. Це зручно, не відволікає від дороги і на наших ямах куди більш практичне рішення.

Сенсорне управління екраном в Mazda CX-9 працює тільки в статичному положенні авто і на малих швидкостях, а далі тільки джойстик і кнопки.

У Mazda CX-9 встановлена аудіосистема BOSE з дванадцятьма динаміками, яка разом з відмінною шумоізоляцією створює затишок і ізолює пасажирів від звуків за бортом. Такий собі мінімальний концертний зал на колесах. 🙂

Клімат контроль максимально простий в користуванні використанні і зі зрозумілими піктограмами.

Другий ряд сидінь очікувано просторий і функціональний. Сидіння регулюються по вильоту і куту нахилу спинки, а також оснащені підігрівом.

У Mazda CX-9 роздільний крлімат-контроль, а це значить, що пасажири другого ряду можуть самостійно регулювати температуру.

Також, є підлокітник з невеликою нішею, де знаходяться роз’єми USB. Є система кріплення дитячих крісел ISOFIX.

Додатково є шторки, які захищають в сонячну погоду. Другий ряд дуже просторий і функціональний, їхати в далекі поїздки там одне задоволення. Все під рукою і орієнтовано на пасажирів. Такий собі бізнес-клас японського експресу, американських розмірів. 🙂

<code> Читайте: Тест-драйв Infiniti QX60: яхта на колесах Тест-драйв Renault Espace: сімейний космос Тест-драйв Mazda CX-5: дизель чи бензин? </code>

На третьому ряду сидінь є два пасажирських місця, які цілком підійдуть для дітей. Двоє дорослих там також помістяться, і якщо мова йде про короткострокову поїздку, то безсумнівно скористатися третім рядом вийде.

Їхати в далеку поїздку дорослим – не варіант, буде тісно, особливо це стосується простору над головою.

Крім цього, третій ряд сидінь “краде” корисний простір багажника.

Об’єм багажника з розкладеним третім рядом 230 л

з розкладеним третім рядом Об’єм багажника з про складеним третім рядом 840 л

з про складеним третім рядом Об’єм багажника зі складеними спинками другого ряд а 2 848 л

Сам багажник величезний, без перебільшень. Поміститься туди практично все, що завгодно. Під фальшпідлогою- докатка. Є електропривід кришки багажника, який спрощує процес відкриття/закриття.

Динаміка

Mazda CX-9 оснащена турбованим бензиновим двигуном об’ємом 2,5 л, потужністю 231 к.с. при 5000 об.хв. і максимальним крутним моментом 420 Нм при 2000 об.хв.

Автомобіль зривається з місця, як тільки ви натискаєте на педаль газу і у вас ні на секунду не виникне відчуття, що коли-небудь вам не вистачить потужності.

У парі з двигуном працює 6-ступеневий “автомат”, який передбачає режим Sport. Та й без спортивного режиму Mazda CX-9 не назвеш нудним автомобілем, але цей режим додає перчинки характеру.

До “автомату” питань немає, хоча, будь тут на кілька передач більше, то і витрата палива були би найімовірніше меншими.

У місті під час тест-драйву Mazda CX-9 споживала близько 13 л/100 км, а на трасі цей показник був на рівні 10,5 л/100 км. Не варто забувати, що автомобіль повнопривідний і важить майже дві тони.

Габаритні розміри:

Довжина 5 075 мм

Ширина 1 969 мм

Висота 1 747 мм

Колісна база 2 930 мм

Кліренс 220 мм

Кліренс у Mazda CX-9 становить 220 мм, чого цілком вистачає для штурму бордюрів, заметів на парковці і засніжених колій. Гарний обвіс натякає, що навіть якщо повний привід впорається з бездоріжжям, то є ймовірність виїхати звідти не без втрат. 🙂

З габаритами Mazda CX -9 допомагають справлятися паркувальні датчики спереду та ззаду, а також камера заднього виду. Картинка камери інформативна, але якість, як я і говорив – середня.

Крім цього у CX -9 є система попередження про перехресний рух ззаду, що зручно, коли огляд обмежений.

Також, є система безпечного гальмування в місті з розпізнавання пішоходів.

У Mazda CX-9 окрім гарної шумоізоляції ще й м’яка, комфортна підвіска, яка лише підсилює відчуття затишку в салоні кросовера. Наші дороги Mazda CX-9 проїжджає без проблем, ковтаючи ями і не рівності.

Спереду в Mazda CX-9 встановлюється підвіска типу МакФерсон, а ззаду багато важільна, незалежна.

Варто відзначити систему контролю “сліпих зон” індикатори якої підсвічуються на бічних дзеркалах заднього виду і на проекційному дисплеї.

Також є система попередження про виїзд з смуги руху і система контролю положення автомобіля відносно розмітки, яка допомагає водієві Mazda CX-9 рухатися в заданому ряду, підрулюючи при необхідності і зберігаючи траєкторію руху відносно розмітки.

У Mazda CX-9 є система G-Vectoring Control. Вона регулює крутний момент двигуна в поворотах і на слизькій дорозі, що залишає автомобіль контрольованим і передбачуваним навіть в таких умовах.

Є круїз-контроль, але не адаптивний, на жаль.

Хочу відзначити навігацію, яка, як завжди у Mazda на вищому рівні. Карти промальовані відмінно, система знає не тільки міста і назви вулиць, а й готелі, кафе, АЗС.

Підсумок

Mazda CX-9 – автомобіль для тих, хто любить просторі, потужні автомобілі і не зважає на витрати палива.

У цьому “японському експресі” читається орієнтованість на комфорт пасажирів та зручність користування для водія. Все на своїх місцях і під рукою.

Велика родина? Не питання, місця вистачить усім. Габаритний вантаж? Не питання, склали сидіння другого/третього ряду і поїхали.

Так, до габаритів доведеться звикати і це факт. Mazda CX-9 більше до душі заміська трас ніж тісні двори багатоповерхівок.

Ціна – $ 51 тис. Варіант комплектації один, також один варіант двигуна і КПП.

Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂





































































































































Тест-драйв Mazda CX-9: японський експрес / 33 фотографий

Олесь Куниця