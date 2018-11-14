Перш за все, перед походом до магазину автотоварів варто попросити допомоги у досвідченого автолюбителя.

Важливим атрибутом догляду за автівкою взимку є рідина для склоомивача. На зиму вона має бути спеціальною морозостійкою. І без різкого запаху спирту – інакше можна отруїтись парами. Не можна економити на двірниках. Адже видимість на дорозі це ваша безпека.

Далі за списком щітка для очистки снігу та льоду. І обов’язковий аксесуар – прикурювач для акумулятора. І, нарешті, ключова та найдорожча деталь – шини. Як тільки температура падає нижче +5 літню гуму потрібно змінювати на зимову. Для кращого щеплення з дорогою. Саме відсутність зимових шин нерідко стає причиною численних аварій взимку. Гальмівний шлях – довший, зупинити автомобіль важче.

Автолюбителі радять користуватися фірмовими речами – вони зазвичай дорожчі, але вони гарантовано принаймні не шкідливі.

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Український силач Василь Вірастюк колись їздив без зимової гуми. Сьогодні ж батько трьох дітей до шин ставиться дуже відповідально. Для українських доріг, – рекомендує, – краще не обирати шиповану гуму. Вона просто буде ковзати. Власний досвід Вірастюка – хороші шини не можуть коштувати дешевше, ніж півтори тисячі гривень. Якщо акуратно їздити, то гуми має вистачити на кілька сезонів. На своїй стронгмен їздить ось уже 6 рік.

Господар СТО, де обслуговується Вірастюк, каже: гуму можна купувати й вживану, але не старшу 5 років. На цьому вдвічі зекономите.

Та головне: без зайвої необхідності Вірастюк все ж таки радить просто не виїжджати взимку на автівці. Бо навіть якщо ви й підготуєте своє авто до зими – не факт, що для нього розчистять дороги.

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