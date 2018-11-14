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Їзда без зимових шин – коли страхова не заплатить

Не змінив вчасно літню гуму на зимову – страховики можуть відмовити у виплатах.

Вчасна заміна літньої гуми на зимову є одним із важливих пунктів у правилах з виплат у страхових компаніях. Несумлінне ставлення до майна – саме так страховики можуть інтерпретувати використання у певний період року невідповідної гуми на авто, пише Інтерфакс-Україна.

Як приклад, водій на транспортному засобі з літніми шинами потрапив у ДТП і звернувся до фірми, де було застраховано машину. Там можуть пояснити відмову у виплаті компенсації тим, що власник знав, що страхова подія могла виникнути, але не вжив заходів для того, щоб зменшити ризик її виникнення.

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Як розповіли страховики, деякі компанії з іноземним капіталом складають протоколи таким чином, що дедлайном для заміни шин у зимовий період для власників вказується 15 жовтня.

До слова, Факти ICTV писали, коли потрібно міняти гуму згідно із законом України.

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