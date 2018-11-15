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Без ручника і спрею. Як їздити на авто взимку

Як взимку керувати автомобілем та правильно експлуатувати свого “залізного коня” – питання, які вже варто нагадати, враховуючи погоду в нинішньому листопаді.

Як правильно експлуатувати авто взимку та як ним безпечно керувати – Національна поліція дала свої поради українським водіям.

Перевзуйте своє авто

Їзда на літній гумі в зимовий період надзвичайно небезпечна. Піти в занос на неперевзутому авто дуже просто. До того ж, про необхідність своєчасної зміни шин йдеться у законі України.

Забудьте про ручник

Ручник сконструйовано таким чином, що у його механізмах часто збирається волога. Отож, якщо колодки примерзнуть, то зняти ручне гальмо буде дуже непросто.

Замерз замок – не треба спрею

Щоб не пошкодити дверний замок авто, не слід використовувати спрей. Цей засіб зможе видалити вологу з нього, але разом із нею він видалить мастило, яке важливе для його роботи.

Читайте: Їзда без зимових шин – коли страхова не заплатить

До повного!

Чим більше в баці бензину, тим більше шансів, що двигун зранку запуститься з першого разу.

Частіше мийте автомобіль

Чистота скла і світлових пристроїв – це запорука безпеки.

Їздити треба повільно та акуратно

Це найголовніше правило зимової їзди.

До слова, Факти ICTV розбиралися у питанні, як не буксувати на снігу і на льоду.

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