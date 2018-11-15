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TruCam в Україні: на яких трасах встановили камери (КАРТА)

Місця, де встановлені прилади вимірювання швидкості TruCam, відкрито позначені. Незважаючи на це, водії все одно продовжують порушувати ПДР.

За місяць з 16 жовтня по 13 листопада на штрафи з перевищення швидкості наїздили 8 123 особи. Поліція звітує, що лише за місяць українці заробили штрафів на 2 млн 289 тис. 135 грн. З цієї суми водії добровільно вже сплатили 58% – майже півтора мільйони.

Читайте: TruCam поза законом? Топ-3 головних відповіді про радар

Правоохоронці нагадують, що мета камер полягає у тому, щоб змусити людину за кермом знизити швидкість  у найнебезпечніших місцях.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як працює система вимірювання швидкості радаром TruCam.

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