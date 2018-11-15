Знімки нового пікапа Jeep Gladiator потрапили у мережу. Також з’явилися технічні характеристики автомобіля.

Фотографії з’явилися на Аutoua.net.

Пікап буде з м’яким верхом і двома варіантами жорсткого даху. Також доступні різні конфігурації дверей і лобового скла. Також судячи з усього пікап буде у двох кольорах: чорному і червоному.

Також там повідомляється, що пікап отримав 3.6-літровий мотор V6 Pentastar і з незвичайною механічну коробку передач, яка має 6 ступенів. Ще нове авто буде оснащено 33-дюймовими позашляховими шинами. Це допоможе машині перетинати складну місцевість, таку як брід глибиною до 762 мм, а це майже один метр.

У салоні буде мультимедійна система Uconnect четвертого покоління з 7.0- або 8.4-дюймовим сенсорним дисплеєм, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

ФОТО: Аutoua.net

Читайте: Без ручника і спрею. Як їздити на авто взимку

До речі, раніше був розсекречений салон ще однієї новинки Skoda Scala, яку представлять 6 грудня.