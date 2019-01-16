Компанія BMW офіційно представила нову “сімку”. Яка ціна і характеристики у оновленої BMW 7 Series – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

BMW 7 Series 2020 відзначилася передком і оновленою лінійкою двигунів.

Так, сімка отримала таке “обличчя”, як BMW X7.

Радіаторна решітка збільшилася на 40%, а капот підняли на 5 см.

Фари (і задні теж) з’єднали світлодіодною смугою.

Змінили також бампер і вихлопні труби.

А дизайнерської фішкою стала хокейна ключка і велика гамма кольорів.

По довжині теж додали – тепер 5,26 м замість 5,12, а решта габаритів залишилися тими самими.

























Величезні “ніздрі” і фари X7: представлений BMW 7 Series 2020 / 6 фотографий

Під капотом

Базова BMW 730i має 2-літрову четвірку на 249 к.с., а 750i отримав доопрацьований 4.4 V8 з 530 “конячками”.

760Li xDrive з 609-сильним V12 об’ємом 6,6 л.

Дизелі: 3,0-літрові 6-циліндрові агрегати потужністю 249 (730 d), 320 (740 d) і 400 к.с. (750 d).

А найцікавіше – седан буде з плагін-гібридною версією (ДВС + електромотор сумарною віддачею 394 л.с.), що дозволяє проїжджати на одній електриці 46 км.

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Ціна

У Німеччині цінник на BMW 7-Series 2020 з базовим дизельним двигуном поставили від €88 400, на бензині – мінімум €117 200, а гібрид, що заряджається, оцінили – від €101 000.

Радимо також поглянути на офіційний ролик BMW 7-Series 2020.

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