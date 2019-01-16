Догляд за автомобілем взимку важке випробування для кожного автомобіліста. Тому Факти ICTV зібрали для вас поради, які позбавлять від головного болю та допоможуть з експлуатацією вашого залізного друга в холодну пору року.
Як боротися із запітнілим склом
Протирайте скло губкою для стирання зі шкільної дошки.
Обробіть скло спеціальними спреями. Таку рідину нескладно приготувати і самостійно, змішавши 1 частина гліцерину з 10 частинами спирту.
Нанесіть крем для гоління на внутрішню сторону скла, а потім витріть його. Крем залишає шар, який перешкоджає осіданню вологи.
Як очистити замок і бічні дзеркала від льоду
Візьміть звичайну питну соломинку і подуйте на замерзлий замок. Тепло від вашого дихання розтопить лід.
Протріть ключ або ручку дверцят дезинфікуючим засобом для рук. Алкоголь в його складі розтопить лід і дозволить розблокувати автомобіль.
Щоб захистити бічні дзеркала від замерзання, на ніч надягайте на них пластикові пакетики із зіпером.
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Як запобігти примерзанню двірників
Вас врятує додаткова пара шкарпеток. Просто одягніть їх на ніч на підняті двірники.
Протріть склоочищувачі м’якою тканиною змоченою в спирт. Алкоголь не дасть примерзнути двірникам, і вони будуть працювати навіть у сильний холод.
Як захистити фари
Нанесіть на фари зубну пасту і змийте її теплою водою – це значно поліпшить яскравість світла.
Ви можете нанести шар воску (поліроль для фар). Він буде відштовхувати сніг і воду, та захистить фари на кілька тижнів.
До речі, пройдіть ТЕСТ, який покаже, чи вправний ви водій взимку.