Догляд за автомобілем взимку важке випробування для кожного автомобіліста. Тому Факти ICTV зібрали для вас поради, які позбавлять від головного болю та допоможуть з експлуатацією вашого залізного друга в холодну пору року.

Як боротися із запітнілим склом

Протирайте скло губкою для стирання зі шкільної дошки.

Обробіть скло спеціальними спреями. Таку рідину нескладно приготувати і самостійно, змішавши 1 частина гліцерину з 10 частинами спирту.

Нанесіть крем для гоління на внутрішню сторону скла, а потім витріть його. Крем залишає шар, який перешкоджає осіданню вологи.

Як очистити замок і бічні дзеркала від льоду

Візьміть звичайну питну соломинку і подуйте на замерзлий замок. Тепло від вашого дихання розтопить лід.

Протріть ключ або ручку дверцят дезинфікуючим засобом для рук. Алкоголь в його складі розтопить лід і дозволить розблокувати автомобіль.

Щоб захистити бічні дзеркала від замерзання, на ніч надягайте на них пластикові пакетики із зіпером.

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Як запобігти примерзанню двірників

Вас врятує додаткова пара шкарпеток. Просто одягніть їх на ніч на підняті двірники.

Протріть склоочищувачі м’якою тканиною змоченою в спирт. Алкоголь не дасть примерзнути двірникам, і вони будуть працювати навіть у сильний холод.

Як захистити фари

Нанесіть на фари зубну пасту і змийте її теплою водою – це значно поліпшить яскравість світла.

Ви можете нанести шар воску (поліроль для фар). Він буде відштовхувати сніг і воду, та захистить фари на кілька тижнів.

До речі, пройдіть ТЕСТ, який покаже, чи вправний ви водій взимку.