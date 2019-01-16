PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Lifestyle / Авто / С "клыками": первые фото Peugeot 208 2020/

З “іклами”: перші фото Peugeot 208 2020

Новий Peugeot 208 2020 отримає більш агресивний дизайн.

З “іклами”: перші фото Peugeot 208 2020

Новий Peugeot 208 дебютує тільки навесні на автошоу в Женеві, але вже сьогодні засвітився без камуфляжу на живих фото.

Найпопулярніша модель французької компанії отримала кардинально новий дизайн екстер’єру. Незважаючи на це, класику бренду можна легко впізнати завдяки збереженню пропорцій елементів і схожому їхньому розміщенню.

Читайте: Тест-драйв Peugeot 308 SW: яким повинен бути універсал?

Головною рисою нового Peugeot 208 стали “ікла” передніх фар, які зробили “милий” хетчбек помітно більш агресивним. До слова, подібні елементи ми вже бачили раніше в новому Peugeot 508.

До слова, міський малюк Peugeot 108 побував на тест-драйві у Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка