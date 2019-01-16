Новий Peugeot 208 2020 отримає більш агресивний дизайн.
Новий Peugeot 208 дебютує тільки навесні на автошоу в Женеві, але вже сьогодні засвітився без камуфляжу на живих фото.
Найпопулярніша модель французької компанії отримала кардинально новий дизайн екстер’єру. Незважаючи на це, класику бренду можна легко впізнати завдяки збереженню пропорцій елементів і схожому їхньому розміщенню.
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Головною рисою нового Peugeot 208 стали “ікла” передніх фар, які зробили “милий” хетчбек помітно більш агресивним. До слова, подібні елементи ми вже бачили раніше в новому Peugeot 508.
До слова, міський малюк Peugeot 108 побував на тест-драйві у Фактів ICTV.
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