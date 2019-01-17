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Трендова моноброва: Skoda Superb 2020 розсекречено

Skoda Superb 2020 отримає оновлений дизайн екстер’єру та нову силову установку.

Трендова моноброва: Skoda Superb 2020 розсекречено

Skoda Superb 2020 повністю розсекречено зовні. Поглянути на новий флагман чеського автовиробника дозволило міністерство промисловості Китаю, яке опублікувало перші знімки моделі, пише Автоцентр.

Якщо поглянути в “обличчя” Superb 2020 можна побачити змінений бампер, протитуманки і грати радіатора, які сильніше розтягнули до фар.

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Трендова моноброва: Skoda Superb 2020 розсекречено / 2 фотографии

Ззаду модель прикрасили тонкою хромованою монобровою (куди ж без трендів) і написом Skoda, який красується тепер замість фірмового значка.

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Під капотом у Skoda Superb 2020 не очікується сюрпризів – швидше за все її силовими установками залишаться 1.5 TSI (150 сил), 2.0 TSI (272 к.с.), 1.6 TDI (120 к.с.) і 2.0 TDI (150 або 190 сил ). Правда, в команду моторів повинен стати новачок – плагін-гібридна установка, що складається з 150-сильного TSI і електромотора на 95 сил.

Нагадаємо, нещодавно VW показала офіційні фотографії нового Passat 2020.

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