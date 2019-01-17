Skoda Superb 2020 отримає оновлений дизайн екстер’єру та нову силову установку.

Skoda Superb 2020 повністю розсекречено зовні. Поглянути на новий флагман чеського автовиробника дозволило міністерство промисловості Китаю, яке опублікувало перші знімки моделі, пише Автоцентр.

Якщо поглянути в “обличчя” Superb 2020 можна побачити змінений бампер, протитуманки і грати радіатора, які сильніше розтягнули до фар.









Трендова моноброва: Skoda Superb 2020 розсекречено / 2 фотографии

Ззаду модель прикрасили тонкою хромованою монобровою (куди ж без трендів) і написом Skoda, який красується тепер замість фірмового значка.

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Під капотом у Skoda Superb 2020 не очікується сюрпризів – швидше за все її силовими установками залишаться 1.5 TSI (150 сил), 2.0 TSI (272 к.с.), 1.6 TDI (120 к.с.) і 2.0 TDI (150 або 190 сил ). Правда, в команду моторів повинен стати новачок – плагін-гібридна установка, що складається з 150-сильного TSI і електромотора на 95 сил.

Нагадаємо, нещодавно VW показала офіційні фотографії нового Passat 2020.