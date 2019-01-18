Нідерланди планують відмовитися від бензинових авто до 2025 року для захисту екології.

У Нідерландах екологія знаходиться на першому місці.

Саме тому уряд привчає жителів берегти навколишнє середовище.

Країна тюльпанів намагається зменшити кількість вихлопнів газів, тому робить зручними умови для їзди на велисипеді та на електрокарах.

У Голландії дуже розповсюджений кар-шерінг.

– На вулицях стоять авто, ти приходиш, відкриваєш своїм проїзним машину, сідаєш і їдеш кудись. А потім повертаєш авто на те ж саме місце, закривши своїм проїзним, і все. Ціна за такі послуги в цілому дешевше, ніж мати свою власну машину, – розповів Дмитро Зайцев, який працює в Амстердамі.

Тобто замість 10 машин, які могли б виїхати на дороги країни – виїжджає лише одна, якою користуються 10 водіїв. Зручно, дешево, екологічно.

Найдешевше авто коштує 23 центи / хв. За добу оренди треба сплатити €60.

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Детальніше дивіться у сюжеті Ранку у великому місті:

Нагадаємо, Audi показала новий електрокросовер.

Фото: Kanpisut Chaichalor | Dreamstime.com