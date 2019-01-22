Новий седан Volkswagen Sagitar майже наздогнав Passat за розмірами.

На автошоу в Детройті представили нове покоління VW Jetta для китайського ринку. Модель на місцевому ринку носить ім’я VW Sagitar, пише Автоцентр.

Чотирьохдверна модель стала довшою на 51 мм (4 753 мм) завдяки збільшеній на 45 мм колісній базі (4 753 мм). Тепер китайській Джетті не вистачає всього 14 мм, щоб на рівних змагатися в довжині з VW Passat.

Також VW Sagitar може похвалитися повністю зміненим інтер’єром.













Практично Passat: VW представив седан Sagitar / 3 фотографии

Під капотом новинки будуть встановлюватися бензинові TSI об’ємом 1,2 л (115 к.с.) і 1,4 л (150 к.с.). При цьому покупці зможуть вибрати один з двох варіантів КПП – 5-ступінчасту механіку або 7-ступінчастого робота DSG з двома зчепленнями.

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Відзначимо, що VW Jetta більше не випускають для Європи.

До слова, можна порівняти VW Sagitar з Passat 2020, офіційні фотографії якого вже також з’явилися в мережі.