Новий серійний електрокар Honda Urban EV представить на автосалоні в Женеві весною.

Новий прототип серійного електрокара Honda Urban EV засвітився на ранньому ескізі, який опублікувала японська компанія.

В основу машини покладено проект концепту Urban EV 2017, а її дебют у серійному виробництві очікується до кінця нинішнього року, пише Motor.

Дизайн прототипу залишиться в стилістиці концепту – люк зарядного порту буде розміщено по середині капота, а замість бічних дзеркал будуть встановлені камери.

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Створюючи новий автомобіль, Honda слідує стратегічному плану, згідно з яким компанія до 2025 року на ⅔ хоче заповнити авторинок Європи електромобілями.

Нагадаємо, Швеція вирішила відмовитися від продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.