Новий серійний електрокар Honda Urban EV представить на автосалоні в Женеві весною.
Новий прототип серійного електрокара Honda Urban EV засвітився на ранньому ескізі, який опублікувала японська компанія.
В основу машини покладено проект концепту Urban EV 2017, а її дебют у серійному виробництві очікується до кінця нинішнього року, пише Motor.
Дизайн прототипу залишиться в стилістиці концепту – люк зарядного порту буде розміщено по середині капота, а замість бічних дзеркал будуть встановлені камери.
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Створюючи новий автомобіль, Honda слідує стратегічному плану, згідно з яким компанія до 2025 року на ⅔ хоче заповнити авторинок Європи електромобілями.
Нагадаємо, Швеція вирішила відмовитися від продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.