Факти ICTV склали тест, який покаже, чи безпечний ви водій у зимовий час.

Тільки за 2018 рік на дорогах загинули більше 3 тис. українців та більше 28 тис. осіб отримали травми.

Україна знаходиться серед лідерів за кількістю смертей на дорогах.

За минулих рік сталося більше 35 тис. ДТП.

Зимовий час найнебезпечніший на дорогах. Він завжди супроводжується величезною кількістю ДТП. Найчастіше аварії трапляються внаслідок ігнорування основних правил дорожнього руху.

Багато хто забуває, що дорога взимку вимагає особливої уваги і відповідальності.

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Редакція Фактів ICTV підготувала тест, який дасть зрозуміти, чи правильно ви поводите себе за кермом у зимовий час.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що відбувається з шинами в мороз.

Фото: Zuberka/Dreamstime.com