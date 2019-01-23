Циклон приніс в Україну снігопади, що ускладнило рух транспорту. Що робити і куди звертатися, якщо ваш автомобіль застряг у сніговому заметі.
Сьогодні через снігопади в Україні перекрили міжміські траси, а міста стоять в заторах.
Ось список корисних номерів служб Укравтодору у всіх регіонах країни.
Дзвонити за цими номерами можна цілодобово:
Аналітично-диспетчерська група Укравтодору: +380 (44) 287 11 40,
Вінницька область –
+380 (432) 67 01 92,
Волинська область –
+380 (332) 78 54 69,
+380 (332) 25 01 92,
Донецька область –
+380 (62) 352 22 55,
моб. +380 (095) 152 53 04,
Дніпропетровська область –
+380 (56) 234 16 84,
+380 (56) 246 94 10,
моб. +380 (96) 874 47 30,
+380 (66) 682 58 90,
Житомирська область –
+380 (41) 2 47 05 34 і 47 05 35,
Закарпатська область –
+380 (31) 264 30 49,
Запорізька область –
+380 (61) 787 64 30,
+380 (061) 787-54-35,
Івано-Франківська область –
+380 (34) 254 93 03,
Київська область –
+380 (44) 200 04 70,
Кіровоградська область –
+380 (52) 237 90 57,
Луганська область –
+380 (64) 524 11 25,
+380 (50) 305 16 49,
Львівська область –
+380 (32) 263 03 69,
+380 (67) 370 80 67,
Миколаївська область-
+380 (51) 256 41 16,
+380 (67) 512 65 41,
Одеська область –
+380 (48) 778 24 07,
+380 (48) 778 25 97,
+380 (95) 279 39 58,
+38 050 417 17 50,
Полтавська область –
+380 (532) 22 16 04
+380 (50) 409 80 01,
Рівненська область –
+380 (36) 226 46 10,
+380 (36) 226 46 60,
Сумська область –
+380 (542) 700281,
+380 (50) 307 56 92,
Тернопільська область –
+380 (35) 252 65 32,
Харківська область –
+380 (57) 336 79 33,
+380 (57) 336 77 00,
Херсонська область –
+380 (55) 236 77 88,
+380 (55) 236 77 66,
Хмельницька область –
+380 (38) 278 32 59,
+380 (38) 278-32-53,
Черкаська область –
+380 (472) 71 45 34,
Чернівецька область –
+380 (37) 258 38 84,
Чернігівська область-
+380 (0462) 661 893,
+380 (95) 271 43 74.
До слова, сьогодні Київ застряг у заторах, які посилив сніг, що випав вночі у столиці.
Фото: Укравтодор