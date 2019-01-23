Циклон приніс в Україну снігопади, що ускладнило рух транспорту. Що робити і куди звертатися, якщо ваш автомобіль застряг у сніговому заметі.

Сьогодні через снігопади в Україні перекрили міжміські траси, а міста стоять в заторах.

Ось список корисних номерів служб Укравтодору у всіх регіонах країни.

Дзвонити за цими номерами можна цілодобово:

Аналітично-диспетчерська група Укравтодору: +380 (44) 287 11 40,

Вінницька область –

+380 (432) 67 01 92,

Волинська область –

+380 (332) 78 54 69,

+380 (332) 25 01 92,

Донецька область –

+380 (62) 352 22 55,

моб. +380 (095) 152 53 04,

Дніпропетровська область –

+380 (56) 234 16 84,

+380 (56) 246 94 10,

моб. +380 (96) 874 47 30,

+380 (66) 682 58 90,

Житомирська область –

+380 (41) 2 47 05 34 і 47 05 35,

Закарпатська область –

+380 (31) 264 30 49,

Запорізька область –

+380 (61) 787 64 30,

+380 (061) 787-54-35,

Івано-Франківська область –

+380 (34) 254 93 03,

Київська область –

+380 (44) 200 04 70,

Кіровоградська область –

+380 (52) 237 90 57,

Луганська область –

+380 (64) 524 11 25,

+380 (50) 305 16 49,

Львівська область –

+380 (32) 263 03 69,

+380 (67) 370 80 67,

Миколаївська область-

+380 (51) 256 41 16,

+380 (67) 512 65 41,

Одеська область –

+380 (48) 778 24 07,

+380 (48) 778 25 97,

+380 (95) 279 39 58,

+38 050 417 17 50,

Полтавська область –

+380 (532) 22 16 04

+380 (50) 409 80 01,

Рівненська область –

+380 (36) 226 46 10,

+380 (36) 226 46 60,

Сумська область –

+380 (542) 700281,

+380 (50) 307 56 92,

Тернопільська область –

+380 (35) 252 65 32,

Харківська область –

+380 (57) 336 79 33,

+380 (57) 336 77 00,

Херсонська область –

+380 (55) 236 77 88,

+380 (55) 236 77 66,

Хмельницька область –

+380 (38) 278 32 59,

+380 (38) 278-32-53,

Черкаська область –

+380 (472) 71 45 34,

Чернівецька область –

+380 (37) 258 38 84,

Чернігівська область-

+380 (0462) 661 893,

+380 (95) 271 43 74.

До слова, сьогодні Київ застряг у заторах, які посилив сніг, що випав вночі у столиці.

Фото: Укравтодор