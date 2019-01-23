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Швеція повністю заборонить авто на пальному з 2030

Шведський уряд вирішив повністю припинити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Швеція повністю заборонить авто на пальному з 2030

Відповідно до ухваленої міністрами Швеції програми, в країні відмовляться від бензинових або дизельних двигунів у 2030 році.

Швеція вже десята країна, яка вирішила відмовитися від використання викопних енергоносіїв і перейти на електрокари, підрахували в Greenpeace, передає DW.

У списку країн, які дбають про природу, також є Данія, Ізраїль, Ірландія, Нідерланди, Китай, Індія і Норвегія.

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Для реалізації мети перейти на електрокари Швеція побудує розгалужену інфраструктуру для підзарядки машин по всій країні.

Нагадаємо, в Україні продовжили дію закону, за яким ввезення електромобілів до країни не обкладається податком.

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