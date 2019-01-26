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Топ-3 ідеальних авто для українця, які прослужать понад10 років

Найкращими і найнадійнішими авто для українців назвали Volkswagen Passat Alltrack, Volkswagen Tiguan і Skoda Octavia.

Топ-3 ідеальних авто для українця, які прослужать понад10 років

Найкращими і найнадійнішими авто для українців назвали Volkswagen Passat Alltrack, Volkswagen Tiguan і Skoda Octavia, пише Автотема.

За інформацією видання, було проведено дослідження, яке визначило найкращі машини для українця з дітьми, тваринами і любов’ю до активного відпочинку.

Дослідження проводилося виходячи з таких критеріїв, як доступна вартість, велика місткість і просторість салону, безпека, наявність фаркопа для причепа і рейлінгів, невеликі розміри автомобіля, наявність різноманітних функцій.

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Також відбиралися повнопривідні автомобілі з кліренсом не менше 170 мм.

Відбір найкращих авто проводився тільки з універсалів і кросоверів.

Таким чином, найоптимальнішим автомобілем виявилася Skoda Octavia з докомплектацією деяких функцій. Volkswagen Passat Alltrack по місткості і Volkswagen Tiguan по практичності.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували рейтинг 10 найкращих нових електромобілів бюджетного сегменту.

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