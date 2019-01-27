Оновлений Renault Logan дещо освіжили та обладнали новим бензиновим 1,0-літровим, трициліндровим двигуном. Факти ICTV дізналися, що собою являє цей бюджетний француз в українських умовах.

На тест-драйві у нас побував Renault Logan з атмосферним бензиновим 1,0 л двигуном, 5-МКПП і в середній комплектації ZEN+. Вартість тестового автомобіля орієнтовно становить $ 11,3 тис.

Дизайн

Renault Logan – простий, але популярний седан, який в нашій країні став впізнаваним навіть у людей далеких від автомобільної тематики. Зовнішній вигляд у нього кардинально не змінився, але трохи освіжився.

Підкреслюють оновлення світлодіодні С-подібні ходові вогні.

Дещо змінилися бампера, решітка радіатора та фари головного світла, а також задні ліхтарі.

Салон

Інтер’єр відразу ж говорить, що у розробників на першому місці була економія. Матеріали прості, в основному практичні та довговічні, як мені здалося.

Сидіння водія оснащене поздовжнім регулюванням, а також регулюванням кута нахилу спинки. Регулювання по висоті, в нашій комплектації, не було.

Кермо навпаки регулюється тільки по висоті. Підібрати оптимальне положення керма і сидіння під себе, зі зростом 1,87 м, у мене так і не вийшло. Хоча, для міста посадка цілком стерпна, нічого критичного.

Кермо не перевантажене кнопками, їх там зовсім немає. 🙂 Під кермом знаходиться класичний для Renault блок управління медіа та телефоном. Зручно? Ну не знаю, потрібно звикати, як на мене.

Панель приладів аналогова, зчитується без проблем. Дані одометра виводяться на окремий дисплей приладової панелі. У тестовому автомобілі бортового комп’ютера з відображенням витрат палива і запасу ходу не було.

З комфорту – підігрів передніх сидінь, кондиціонер і електросклопідйомники спереду. Підігрів однорівневий і користуватися ним не завжди просто, так як заховали його в дуже вузькому місці, на бічній частині сидінь. 🙂

Мультимедійна система дуже проста. Незважаючи на її простоту вона оснащена можливістю підключення телефону по Bluetooth, роз’ємом USB і роз’ємом AUX. Просто, але функціонально. Як мінімум, можна зарядити смартфон, безпечно розмовляти по телефону і відтворювати музику зі зручного носія.

З іншого боку, за доплату приблизно в $200, можна отримати мультимедійну систему MEDIA NAV з сенсорним екраном діагоналлю 7″, штатною навігацією і тим же джентельменським набором (USB, AUX, Bluetooth).

Під мультимедійною системою знаходиться досить простий блок управління кондиціонером, з яким розібратися простіше, ніж з багатьма сучасними пральними машинами. 🙂

До слова, в Renault Logan все просто і інтуїтивно, він не здивує вас якоюсь новизною або незрозумілими позначками. Все зрозуміло, доступно і всюди зчитується економія. 🙂

Другий ряд сидінь просторий, місця для ніг залишається з запасом, навіть за високим водієм. Вдосталь місця над головою, та й загалом недостачі простору помічено не було.

Дитяче крісло стає без проблем, є кріплення для спрощеної установки ISOFIX. Спинки заднього ряду складаються, що збільшує об’єм простору дял перевезення багажу.

Об’єм багажника мене здивував – 510 л. Це дійсно багато, та й виглядає він вражаюче. Любителям ГБО тут буде де розгулятися. 🙂 До речі, для Renault Logan офіційно пропонується газобалонне обладнання для бензинових двигунів (0,9 л і 1,0 л). І найважливіше, що заводська гарантія зберігається, а обійдетеся це задоволення у офіційних дилерів приблизно в $750.

У багажнику не сподобались неприкриті, пофарбовані частини кузова, які з великою часткою ймовірності швидко подряпаються і крім втрати зовнішнього вигляду, також можуть піддатися корозії.

Сподобалася пластикова ручка з внутрішньої сторони кришки багажника, яка полегшує процес закриття.

Під фальшпідлогою в багажнику розміщена повнорозмірна “запаска”, що теж є плюсом, з урахуванням стану наших доріг.

Тепер перейдемо до підкапотного простору. Тут приємною дрібницею виявилася наявність гідравлічного упору капота. Це дійсно спрощує навіть банальний процес доливання рідини склоомивача, особливо в зимову пору і в темний час доби. Не потрібно зайвий раз бруднити руки і шукати місце фіксації механічного упору. Зручно, я оцінив. 🙂

Додам лише, що навіть в автомобілях класом вище не завжди зустрічається саме гідравлічний упор.

Місто



Renault Logan оснащений атмосферним бензиновим двигуном об’ємом 1,0 л, який має потужність 73 к.с./ 6300 об.хв і максимальний крутний момент 97 Нм / 3500 об.хв. Мотор працює в парі з 5-ступеневою “механікою”.

Як ви здогадуєтеся, очікувати від цього автомобіля чогось видатного, в плані динаміки, не варто.

Renault Logan з цим двигуном специфічний звір, в плані водіння. Якщо ви хочете тримати автомобіль “в тонусі” і не випадати з міського трафіку, то вам необхідно розкручувати двигун до 3-4 тис. обертів.

Один день на адаптацію, і ви вже починаєте звикати до того, що високі оберти є буденною і невід’ємною частиною цього двигуна. Через кілька днів і зовсім звикаєш до такого стилю водіння. 🙂

До всього іншого можна додати і саму специфіку роботи трьохциліндрових двигунів. Шум і вібрації від “серця” Renault Logan присутні в салоні, не критично, але все ж.

До КПП у мене претензій не виникало, хід важеля прогнозований і інтуїтивний.

Варто окремо відзначити енергоємну підвіску Renault Logan, яка з завидною холоднокровністю долає нерівності і ями на наших дорогах.

Дійсно, в цьому плані, Renault Logan здивував і перевершив мої очікування.

Спереду в Renault Logan встановлюється підвіска типу MacPherson, а ззаду балка кручення.

Дорожній просвіт також підходить під наші реалії і становить 155 мм. Цього цілком достатньо для штурму бордюр і української зими.

Габаритні розміри:

Довжина 4 346 мм

Ширина 1 733 м

Висота 1 517 мм

Колісна база 2 634 мм

Кліренс 155 мм

З приємних функцій – система допомоги при старті на підйомі (HSA). Завдяки цій системі, ви можете не боятися, що автомобіль відкотиться назад при старті на підйомі, а у випадку з МКПП це трапляється регулярно.

Так як бортового комп’ютера в нашій версії не було, то щодо витрат палива доведеться вірити “паспортним” цифрам. Виробник заявляє 6,7 л на 100 км в місті.

Траса



З Renault Logan у мене вийшов максимально зимовий тест-драйв, який підійшов би більше кросоверу або позашляховику, але сталось інакше. 🙂

Українська зима застала мене в компанії з Renault Logan на засніженій трасі в полтавській області, де дороги за кілька годин снігопаду замело вщент.

Снігоприбиральна техніка не справлялася з переметами, а на деяких ділянках мені доводилося орієнтуватися на карту навігації відкриту в смартфоні, щоб розуміти куди повертає дорога, адже за лінією капота практично нічого не було видно.

І тут, я хочу віддати належне Renault Logan, який гідно виривався з вщент засніжених ділянок. Так, це явно не входить в щоденний спектр завдань Renault Logan, але він зміг проявити себе гідно, хоч вартувало це йому чималих зусиль. Взявши до уваги всі фактори, я вирішив в той день не продовжувати поїздку в сторону Києва і проїхавши близько 40 км я повернувся до пункту відправлення. Як виявилося, це було правильним рішенням, тому що далі на трасі мене б чекали пробки через переметів та перекриття доріг в зв’язку з погодними умовами.

На наступний день я продовжив брати штурмом вже трохи розчищені дороги полтавської області і трасу Харків-Київ.

Висновок – Renault Logan цілком готовий до нашої зими, але в розумних межах, звісно ж.

Оптимальна швидкість на трасі для Renault Logan – 90-110 км/год. Оберти двигуна на 110 км/год будуть вже близько 3,5 тис., а разом з бюджетною шумоізоляцією все це відображається на акустичному комфорті.

Заявлені виробником витрати палива на трасі складають 4,8 л на 100 км.

Підсумок

Renault Logan гідний бюджетний автомобіль, який не здивує вас своєю динамікою, якістю матеріалів і нанотехнологіями, але приємно порадує енергоємної підвіскою, практичністю та вартістю.

Ціна питання – $ 11,3 тис. Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂

















































Тест-драйв Renault Logan: перевірка українською зимою / 12 фотографий

Олесь Куниця