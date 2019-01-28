Підприємство Volvo Cars розпочне тестування програмного забезпечення для безпілотних авто на автомагістралях у Швеції.

Дозвіл на випробування програм автономного водіння 4-го рівня – другого за величиною рівня – на автомагістралях Volvo Cars отримало від шведської влади.

Під час тестів в авто сидітимуть досвідчені водії, але їхні руки будуть відірвані від керма. Максимально дозволена швидкість при цьому – 80 км/год, пише The Economic Times.

Раніше Volvo уже отримувало дозвіл на тести, але тоді водій повинен був тримати хоча б одну руку на кермі і не дати машині розігнатися більше 60 км/год.

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Відзначимо, що компанії США в даний час є лідерами в області розвитку автономного водіння. У минулому році компанія Waymo здобула перше схвалення на тестування автомобілів без водіїв на каліфорнійських дорогах загального користування.

До слова, на виставці в Лас-Вегасі компанія BMW показала модель безпілотного мотоцикла.

Фото: volvocars.com