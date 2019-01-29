Електронний кабінет водія створено в Україні більше місяця тому. Пропонуємо дізнатися, як зареєструватися та користуватися онлайн послугою.
Дістати інформацію про свій транспортний засіб чи скористатися послугами сервісного центру МВС, не виходячи з дому, можна завдяки електронному кабінету водія. Таку послугу онлайн запустили більше місяця тому.
Початкові кроки на сайті електронного кабінету водія прості – реєстрація або ідентифікація.
Для підтвердження особи є декілька способів, один із яких – це цифровий підпис, який знаходиться на зовнішньому носії, флешці. Для активації послуги потрібно звернутися до центру обслуговування клієнтів вашого мобільного оператора.
Читайте: Скільки алкоголю у крові може бути у водія авто
Більше про роботу електронного кабінету водія у сюжеті Ранку у великому місті.
До слова, Факти ICTV зібрали найважливіші поради для водіїв щододогляду за автомобілем взимку.