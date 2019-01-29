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Довідки МВС онлайн: як працює електронний кабінет водія

Електронний кабінет водія створено в Україні більше місяця тому. Пропонуємо дізнатися, як зареєструватися та користуватися онлайн послугою.

Довідки МВС онлайн: як працює електронний кабінет водія

Дістати інформацію про свій транспортний засіб чи скористатися послугами сервісного центру МВС, не виходячи з дому, можна завдяки електронному кабінету водія. Таку послугу онлайн запустили більше місяця тому.

Початкові кроки на сайті електронного кабінету водія прості – реєстрація або ідентифікація.

Для підтвердження особи є декілька способів, один із яких – це цифровий підпис, який знаходиться на зовнішньому носії, флешці. Для активації послуги потрібно звернутися до центру обслуговування клієнтів вашого мобільного оператора.

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Більше про роботу електронного кабінету водія у сюжеті Ранку у великому місті.

До слова, Факти ICTV зібрали найважливіші поради для водіїв щододогляду за автомобілем взимку.

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Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.01.2019)
Довідки МВС онлайн: як працює електронний кабінет водія
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