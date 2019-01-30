Опубліковані тизери нового субкомпактного кросовера Skoda Kamiq.
Skoda Kamiq отримає двоскладову головну оптику, при цьому частина стилю успадкує від хетчбека Scoda Scala.
У авто передня світлотехніка розділена на два блоки: ДГЗ знаходиться зверху, фари ближнього та дальнього світла – знизу.
Залізного звіра також позиціонують як найдоступніший кросовер у модельному ряду Scoda.
Авто зроблять на платформі MQB, воно також отримає розширений набір систем безпеки і низку рішень у дусі Simply Clever, що стали візитною карткою чеського виробника.
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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про топ-3 ідеальних авто для українця, які прослужать більше 10 років.
Фото: Skoda
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