Опубліковані тизери нового субкомпактного кросовера Skoda Kamiq.

Skoda Kamiq отримає двоскладову головну оптику, при цьому частина стилю успадкує від хетчбека Scoda Scala.

У авто передня світлотехніка розділена на два блоки: ДГЗ знаходиться зверху, фари ближнього та дальнього світла – знизу.

Залізного звіра також позиціонують як найдоступніший кросовер у модельному ряду Scoda.

Авто зроблять на платформі MQB, воно також отримає розширений набір систем безпеки і низку рішень у дусі Simply Clever, що стали візитною карткою чеського виробника.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про топ-3 ідеальних авто для українця, які прослужать більше 10 років.

Фото: Skoda