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Свині проти оленя: у Києві пішоходи провчили героя парковки

У Києві люди закидали Ford сміттям через те, що машина стояла на пішохідному переході.

Свині проти оленя: у Києві пішоходи провчили героя парковки

Водій припаркував авто на пішохідній зоні по вулиці Руденка.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Люди висипали на машину героя парковки гору сміття.

Користувачі засудили такий підхід:

– І чим вони відрізняються від цього водія? А сміття хто буде прибирати?

– У цивілізованих країнах викликають евакуатор. А ми як дикуни. Сумно.

– Свині проти оленів.

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До речі, у Вінниці працівник комунальної служби вирішив провчити героя парковки і огородив його машину сніговими заметами.

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