У Києві люди закидали Ford сміттям через те, що машина стояла на пішохідному переході.

Водій припаркував авто на пішохідній зоні по вулиці Руденка.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Люди висипали на машину героя парковки гору сміття.

Користувачі засудили такий підхід:

– І чим вони відрізняються від цього водія? А сміття хто буде прибирати?

– У цивілізованих країнах викликають евакуатор. А ми як дикуни. Сумно.

– Свині проти оленів.