Що робити, якщо авто розбила бурулька? Варіанти три – вирішувати питання досудовою претензією, йти самому до суду чи перекласти усе на страхову.
У кінці лютого в Україну прийшла відлига, що принесла з собою нову проблему для власників авто – падаючий з дахів будинків сніг та лід.
Тільки в Києві 31 лютого за 15 хвилин і лише на одній вулиці було розбито два авто.
Спочатку величезний шмат криги зі снігом звалився на припарковану Skoda.
Після цього величезна глиба поцілила в Mercedes, що стояв поруч.
Факти ICTV вирішили розібратися, що робити, якщо бурулька впала з даху і розбила припарковане авто. До кого звертатися, щоб відшкодувати збиток.
Бурулька розбила авто. Як не судитися
Спробувати вирішити претензію у досудовому порядку – чудовий варіант у разі, якщо вдасться знайти власника будівлі, який погодиться виплатити необхідну суму та не доводити до суду. Йому необхідно буде направити досудову претензію, у якій вказати суми, які мають підтверджуватися документами (копіями), та реквізити, куди можна перерахувати кошти.
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Бурулька розбила авто. Перед судом
Якщо ви прийшли до місця парковки авто та побачили, що бурулька завдала вам збитку, потрібно діяти за таким алгоритмом:
- Викличте поліцію;
- Зафіксуйте збиток – зніміть усе на фото та відео. Пам’ятайте! До приїзду експертів не можна відкривати двері та переміщати ТЗ.
- Викличте свідків – попросіть друзів чи перехожих також зафіксувати збитки. Щоб не витрачати у майбутньому їхній час, хай люди напишуть свідчення на місці. Для цього у поліцейських можна взяти спеціальні бланки.
- Викличте незалежного експерта – найкраще, якщо він буде з вашої страхової. Номер краще знайти в інтернеті, щоб не торкатися дверей.
Бурулька розбила авто. Суд
Якщо ваше розбите авто має повне КАСКО і у ньому прописано страхування подібних випадків, то уся судова тяжба падає на плечі страхової компанії. Якщо ж ні – судитися доведеться вам.
З ким судитися. Найпростіше знайти винуватця, якщо власник будівлі – це фізособа або є ЖКГ, яке слідкує за її станом.
Важче висунути претензії до юросіб, особливо, коли власників будівлі декілька, або її здано за складною системою оренди. У такому випадку до суду потрібно викликати усіх, а вони вже розберуться, хто має слідкувати за станом будівлі.
Пам’ятайте! Якщо ви виграєте справу, винуватець повинен буде виплатити вам матеріальний збиток і гроші, які ви витратили на суд та адвоката.
До слова, Факти ICTV писали про те, як отримати компенсацію за затоплене авто.
За матеріалами: Протокол
Фото: KyivOperativ