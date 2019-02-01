Що робити, якщо авто розбила бурулька? Варіанти три – вирішувати питання досудовою претензією, йти самому до суду чи перекласти усе на страхову.

У кінці лютого в Україну прийшла відлига, що принесла з собою нову проблему для власників авто – падаючий з дахів будинків сніг та лід.

Тільки в Києві 31 лютого за 15 хвилин і лише на одній вулиці було розбито два авто.

Спочатку величезний шмат криги зі снігом звалився на припарковану Skoda.

Після цього величезна глиба поцілила в Mercedes, що стояв поруч.

Факти ICTV вирішили розібратися, що робити, якщо бурулька впала з даху і розбила припарковане авто. До кого звертатися, щоб відшкодувати збиток.

Бурулька розбила авто. Як не судитися

Спробувати вирішити претензію у досудовому порядку – чудовий варіант у разі, якщо вдасться знайти власника будівлі, який погодиться виплатити необхідну суму та не доводити до суду. Йому необхідно буде направити досудову претензію, у якій вказати суми, які мають підтверджуватися документами (копіями), та реквізити, куди можна перерахувати кошти.

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Бурулька розбила авто. Перед судом

Якщо ви прийшли до місця парковки авто та побачили, що бурулька завдала вам збитку, потрібно діяти за таким алгоритмом:

Викличте поліцію;

Зафіксуйте збиток – зніміть усе на фото та відео. Пам’ятайте! До приїзду експертів не можна відкривати двері та переміщати ТЗ.

Викличте свідків – попросіть друзів чи перехожих також зафіксувати збитки. Щоб не витрачати у майбутньому їхній час, хай люди напишуть свідчення на місці. Для цього у поліцейських можна взяти спеціальні бланки.

Викличте незалежного експерта – найкраще, якщо він буде з вашої страхової. Номер краще знайти в інтернеті, щоб не торкатися дверей.

Бурулька розбила авто. Суд

Якщо ваше розбите авто має повне КАСКО і у ньому прописано страхування подібних випадків, то уся судова тяжба падає на плечі страхової компанії. Якщо ж ні – судитися доведеться вам.

З ким судитися. Найпростіше знайти винуватця, якщо власник будівлі – це фізособа або є ЖКГ, яке слідкує за її станом.

Важче висунути претензії до юросіб, особливо, коли власників будівлі декілька, або її здано за складною системою оренди. У такому випадку до суду потрібно викликати усіх, а вони вже розберуться, хто має слідкувати за станом будівлі.

Пам’ятайте! Якщо ви виграєте справу, винуватець повинен буде виплатити вам матеріальний збиток і гроші, які ви витратили на суд та адвоката.

До слова, Факти ICTV писали про те, як отримати компенсацію за затоплене авто.

За матеріалами: Протокол

Фото: KyivOperativ