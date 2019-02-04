PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Lifestyle / 345 лошадок: Hyundai выпустит заряженный Tucson/

345 конячок: Hyundai випустить заряджений Tucson

У Hyundai підтвердили випуск зарядженої версії Tucson.

345 конячок: Hyundai випустить заряджений Tucson

У Hyundai працюють над зарядженою версією Tucson, що повинна стати конкурентом Cupra Ateca і Audi SQ5.

Новий Tucson, який отримав приставку N, матиме під капотом двигун на 345 конячок. Це дозволить автомобілю брати першу сотню за менш ніж шість секунд, пише Auto Express.

Відзначимо, що флагманом N-лінійки Tucson буде до виходу гібридного суперкара Hyundai, який має намір змагатися з Porsche і Ferrari.

Читайте: Skoda показала стильний дизайн нового кросовера

Звичайний Hyundai Tucson продається на українському ринку з одним дизельним (2.0, 186 к.с.) і двома бензиновими двигунами (1.6 T-GDi 177 к.с. і 2.0 Nu, 155 к.с.).

Нагадаємо, Hyundai показала тизер концепту авто “з ногами” під назвою Elevate.

Фото: autoexpress

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка