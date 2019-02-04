У Hyundai підтвердили випуск зарядженої версії Tucson.
У Hyundai працюють над зарядженою версією Tucson, що повинна стати конкурентом Cupra Ateca і Audi SQ5.
Новий Tucson, який отримав приставку N, матиме під капотом двигун на 345 конячок. Це дозволить автомобілю брати першу сотню за менш ніж шість секунд, пише Auto Express.
Відзначимо, що флагманом N-лінійки Tucson буде до виходу гібридного суперкара Hyundai, який має намір змагатися з Porsche і Ferrari.
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Звичайний Hyundai Tucson продається на українському ринку з одним дизельним (2.0, 186 к.с.) і двома бензиновими двигунами (1.6 T-GDi 177 к.с. і 2.0 Nu, 155 к.с.).
Нагадаємо, Hyundai показала тизер концепту авто “з ногами” під назвою Elevate.
Фото: autoexpress
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