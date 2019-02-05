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Дебют у Женеві: Mazda показала новий кросовер

Mazda показала тизер нового кросовера, який дебютує в березні.

Дебют у Женеві: Mazda показала новий кросовер

Компанія Mazda одним оком дала поглянути на новий компактний кросовер, ім’я якого ще засекречене.

Відомо, що новий автомобіль японці вперше привезуть на моторшоу в Женеві, яке відбудеться в березні, пише Motor.

Цікаво, що новий кросовер повинен зайняти місце місце між CX-3 і CX-5, але ім’я CX-4 вже носить інший автомобіль – купеообразний кросовер, який продають у Китаї.

Інших деталей виробник поки не повідомляє.

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Як відомо, нова “трійка” отримає дизайн в оновленій стилістиці Kodo, а під капотом у неї буде встановлено модернізований двигун SkyActiv.

До слова, Факти ICTV провели тес-драйв семимісного кросовера Mazda CX-9.

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