Mazda показала тизер нового кросовера, який дебютує в березні.
Компанія Mazda одним оком дала поглянути на новий компактний кросовер, ім’я якого ще засекречене.
Відомо, що новий автомобіль японці вперше привезуть на моторшоу в Женеві, яке відбудеться в березні, пише Motor.
Цікаво, що новий кросовер повинен зайняти місце місце між CX-3 і CX-5, але ім’я CX-4 вже носить інший автомобіль – купеообразний кросовер, який продають у Китаї.
Інших деталей виробник поки не повідомляє.
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Як відомо, нова “трійка” отримає дизайн в оновленій стилістиці Kodo, а під капотом у неї буде встановлено модернізований двигун SkyActiv.
До слова, Факти ICTV провели тес-драйв семимісного кросовера Mazda CX-9.
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