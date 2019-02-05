Активісти хочуть скасувати сплату ПДВ та акцизу під час розмитнення євроблях.
Активісти зареєстрували у Верховній Раді два законопроекти 9518 і 9519, які змінюють Податковий і Митний кодекс в частині розмитнення авто з європейськими номерами.
Ініціатори вимагають звільнити власників евроблях від ПДВ і акцизу під час митного оформлення. Активісти кивають на процес розмитнення електромобілів, з якого сплату ПДВ та акцизу (мита вже давно немає) прибрали в грудні, пише Автоцентр.
Іншою вимогою авторів законопроекту стало скасування норми про “добровільну сплату” штрафу за порушення митних правил, який встановлено в розмірі 8500 грн.
Також ініціатори вимагають викреслити з обов’язків поліції перевірку законності знаходження євроблях в Україні.
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Крім цього в законопроектах прописано відмову від сплати застави при тимчасовому ввезенні або транзиті авто громадянами-резидентами.
Нагадаємо, в Україні скасували заборону на продаж авто, які були ввезені в країну за зниженим акцизом.