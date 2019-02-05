Через це Київавтодор звернувся до водіїв з проханням бути уважнішими та обережнішими на дорогах.

Комунальна корпорація запевняє, що слідкуватиме за змінами погодних умов та вживатимуть необхідних заходів для безпечного пересування киян і гостей столиці.

Крім цього, сніг прогнозують у Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

А тим часом Факти ICTV склали ТЕСТ, який покаже, чи безпечний ви водій у зимовий час.