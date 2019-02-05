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Знову затори та мокрий сніг: у Києві погіршиться погода

В Києві у ніч з 5 на 6 лютого прогнозують погіршення погоди.

Затори

У Києві очікується мокрий сніг та ожеледиця у ніч з 5 на 6 лютого, повідомляє Укргідрометцентр.

Через це Київавтодор звернувся до водіїв з проханням бути уважнішими та обережнішими на дорогах.

Комунальна корпорація запевняє, що слідкуватиме за змінами погодних умов та вживатимуть необхідних заходів для безпечного пересування киян і гостей столиці.

Крім цього, сніг прогнозують у Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

А тим часом Факти ICTV склали ТЕСТ, який покаже, чи безпечний ви водій у зимовий час.

Нагадаємо, як їздити під час ожеледиці.

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