Нескладні поради, які допоможуть заощадити на бензині та обслуговуванні свого автомобіля.

Як економити бензин

Слідкуйте за місцями, в яких виникають затори на дорогах, і уникайте їх. Стоячи в заторі, автомобіль даремно витрачає ваші гроші. Холостий хід двигуна вимагає багато пального.

Не прогрівайте довго двигун. Сучасним авто вистачає для цього лише кількох хвилин.

При високій швидкості в авто краще закрити усі вікна. Таким чином поліпшуються його аеродинамічні властивості, що знижує опір транспортного засобу із повітрям, тим самим роблячи його “легшим” та економнішим.

Якщо відключити кондиціонер, обігрів, фари та інші прилади, в роботі яких немає реальної необхідності, це теж дозволить заощадити пальне.

Справа в тому, що при включеній апаратурі на генератор працює у посиленому режимі, через що витрати пального зростають.

Парковка в тіні дозволить уберегти машину від перегріву. Якщо вона нагріється, то паливо буде швидше випаровуватися. Та й в цілому, перегрів негативно впливає на авто.

Заправлятися краще в холодну пору доби. Досвідчені водії намагаються заливати пальне в баки вранці або вночі, адже щільність палива залежить від температури. Чим вона вища, тим менший обсяг пального потрапить в бак.

Крім того, справне авто витрачає менше пального.

Повітряний фільтр повинен бути чистим, інакше розхід збільшиться.

Правильний тиск в шинах і нормальний розвал-сходження також допоможуть не витрачати зайве пальне.

Як економити на обслуговуванні

Слід доглядати за машиною, адже своєчасне усунення дрібних неполадок і виконання планових процедур позбавляє від масштабного ремонту “запущених” поломок.

Обслуговуватися потрібно правильно. Як мінімум, можна купувати деталі самостійно, адже майстри СТО не часто піклуються про гаманець клієнта, і радять все купувати “тут і зараз” за високою ціною.

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Варто пам’ятати, що у багатьох дорогих деталей є дешеві аналоги, а ще, дрібний ремонт можна проводити власноруч.

Нагадаємо, у Швеції вирішили повністю припинити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

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