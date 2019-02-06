Skoda вперше показала інтер’єр нового субкомпактного кросовера Kamiq.
Skoda Kamiq отримає дизайн салону, який ми вже бачили раніше в моделі Scala.
Різниця буде лише в кермі, обробці передньої панелі та матеріалі, з якого пошиють оббивку крісел. У новому кросовері її буде виконано з використанням мікроволокна Suedia.
За додаткову плату Skoda встановить у Kamiq віртуальну приладову панель і 10-дюймовий центральний дисплей.
Салон хетчбека Skoda Scala. Фото: Skoda
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Як додаткові опції також йдуть підігрів лобового скла, задніх сидінь і керма. Можна ще буде замовити фонове підсвічування салону і обробку дверних панелей під кристали.
До слова, раніше Skoda опубліковала тизери зовнішнього вигляду кросовера Kamiq.
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