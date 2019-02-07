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Останній з Лебланом – дата виходу нового Top Gear

26 сезон Top Gear стане останнім, в якому візьме участь Метт Леблан.

Останній з Лебланом – дата виходу нового Top Gear

Перший епізод 26 сезону Top Gear повинен вийти в ефір 17 лютого.

Телешоу, як зазвичай, з’явиться на британському телеканалі BBC.

Увесь сезон вестиме стара команда ведучих, до складу якої входить Метт Леблан, Кріс Харріс і Рорі Рід.

До слова, Леблан після останньої серії 26 сезону розпрощається з шоу, а Рід курируватиме тільки спін-оф Топ Гіра під назвою Extra Gear.

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Компанію Харрісу через сезон складе британський комік Педді Макгіннесс і крикетист Ендрю Фредді Флінтофф.

Як повідомлялося, під час зйомок одного з епізодів Top Gear згоріла передсерійна версія купе Alpine A110.

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