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Найпопулярніші електрокари в Україні (РЕЙТИНГ)

Які електрокари стали найпопулярнішими в Україні за січень 2019 року.

Електромобіль

Українці почали купляти у 2,3 рази більше електрокарів.

За січень 2019 року зареєстрували 441 електрокар, серед яких 404 – це привезені авто з-за кордону, пише Укравтопром.

Незмінно найпопулярніший електрокар – це Nissan Leaf, серед нових електромобілів є свій фаворит – Jaguar I-Pace.

Дивіться сюжет: Електромобілі в Україні: чому популярні та скільки можна заощадити

Рейтинг електрокарів в Україні за січень 2019 року:

  • NISSAN Leaf – 231 шт.
  • RENAULT Zoe – 29 шт.
  • TESLA Model S – 28 шт.
  • BMW i3 – 27 шт.
  • FIAT 500e – 24 шт.
  • VOLKSWAGEN е-Golf – 18 шт.
  • TESLA Model X – 16 шт.
  • JAGUAR I-Pace – 13 шт.
  • KIA Soul EV – 11 шт.
  • CHEVROLET Bolt і MERCEDES-BENZ B Electric Drive – по 10 шт.

Нагадаємо, який сюрприз для власників електрокарів готують в Україні.

Фото: Pixabay

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