Які електрокари стали найпопулярнішими в Україні за січень 2019 року.
Українці почали купляти у 2,3 рази більше електрокарів.
За січень 2019 року зареєстрували 441 електрокар, серед яких 404 – це привезені авто з-за кордону, пише Укравтопром.
Незмінно найпопулярніший електрокар – це Nissan Leaf, серед нових електромобілів є свій фаворит – Jaguar I-Pace.
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Рейтинг електрокарів в Україні за січень 2019 року:
- NISSAN Leaf – 231 шт.
- RENAULT Zoe – 29 шт.
- TESLA Model S – 28 шт.
- BMW i3 – 27 шт.
- FIAT 500e – 24 шт.
- VOLKSWAGEN е-Golf – 18 шт.
- TESLA Model X – 16 шт.
- JAGUAR I-Pace – 13 шт.
- KIA Soul EV – 11 шт.
- CHEVROLET Bolt і MERCEDES-BENZ B Electric Drive – по 10 шт.
Нагадаємо, який сюрприз для власників електрокарів готують в Україні.
Фото: Pixabay