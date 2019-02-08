Які електрокари стали найпопулярнішими в Україні за січень 2019 року.

Українці почали купляти у 2,3 рази більше електрокарів.

За січень 2019 року зареєстрували 441 електрокар, серед яких 404 – це привезені авто з-за кордону, пише Укравтопром.

Незмінно найпопулярніший електрокар – це Nissan Leaf, серед нових електромобілів є свій фаворит – Jaguar I-Pace.

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Рейтинг електрокарів в Україні за січень 2019 року:

NISSAN Leaf – 231 шт.

RENAULT Zoe – 29 шт.

TESLA Model S – 28 шт.

BMW i3 – 27 шт.

FIAT 500e – 24 шт.

VOLKSWAGEN е-Golf – 18 шт.

TESLA Model X – 16 шт.

JAGUAR I-Pace – 13 шт.

KIA Soul EV – 11 шт.

CHEVROLET Bolt і MERCEDES-BENZ B Electric Drive – по 10 шт.

Нагадаємо, який сюрприз для власників електрокарів готують в Україні.

Фото: Pixabay