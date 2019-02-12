PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто / Серійний електромобіль Renault за $8 тисяч - перші знімки/

Серійний електромобіль Renault за $8 тисяч – перші знімки

Новий електрокар від Renault спочатку випускатимуть для Китаю. Старт продажів – 2019 рік.

Серійний електромобіль Renault за $8 тисяч – перші знімки

Найдешевший серійний електромобіль Renault не отримав дизайн концепту Renault K-ZE, який побачив світ восени минулого року.

У компанії все-таки вирішили взяти за основу свій хетчбек Kwid з ДВЗ, пише портал Колеса.

У новому “зеленому” авто Renault встановила світлодіодні фари та інші бампери. Непотрібну радіаторну решітку замінила заглушкою. Начинка змінилася і в задніх ліхтарях.

  • image
  • image
  • image
  • image
Серійний електромобіль Renault за $8 тисяч – перші знімки / 4 фотографии

Читайте: Найпопулярніші електрокари в Україні (РЕЙТИНГ)

Попередньо в Renault встановлять ціну за електрокар у $8 тисяч (швидше за все, батарею доведеться брати в оренду або купувати додатково за $4-5 тисяч).

Нагадаємо, раніше Honda показала прототип серійного електрокара Urban EV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Renault Zoe 2019: 400 км на одному заряді, новий дизайн і зниження ціни
Корпус із пластика, скло від телевізора: на Львівщині чоловік зібрав електромобіль
В Україні євробляхи хочуть прирівняти до електромобілів
Honda показала прототип нового електрокару Urban EV
Швеція повністю заборонить авто на пальному з 2030
360 км на одній зарядці: Nissan представив Leaf e+
В Україні готують сюрприз для власників електрокарів
Електромобілі в Україні: чому популярні та скільки можна заощадити
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка