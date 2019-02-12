Новий електрокар від Renault спочатку випускатимуть для Китаю. Старт продажів – 2019 рік.
Найдешевший серійний електромобіль Renault не отримав дизайн концепту Renault K-ZE, який побачив світ восени минулого року.
У компанії все-таки вирішили взяти за основу свій хетчбек Kwid з ДВЗ, пише портал Колеса.
У новому “зеленому” авто Renault встановила світлодіодні фари та інші бампери. Непотрібну радіаторну решітку замінила заглушкою. Начинка змінилася і в задніх ліхтарях.
Серійний електромобіль Renault за $8 тисяч – перші знімки / 4 фотографии
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Попередньо в Renault встановлять ціну за електрокар у $8 тисяч (швидше за все, батарею доведеться брати в оренду або купувати додатково за $4-5 тисяч).
Нагадаємо, раніше Honda показала прототип серійного електрокара Urban EV.
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