Факти ICTV випробували новий Subaru Forester з бензиновим двигуном об’ємом 2,5 л, варіатором Lineatronic, повним приводом та в комплектації вартістю $36 тис. Ми дізналися, наскільки він пристосований до сімейних буденних потреб та далеких подорожей.

В Україні нове покоління кросовера Subaru Forester дебютувало в минулому році і пропонується з двома бензиновими двигунами на вибір – 2,0 л і 2,5 л. Обидва двигуни атмосферні і пропонуються в парі з варіатором Lineatronic. Всі версії оснащені постійним повним приводом AWD.

Ціни на Subaru Forester в Україні

Вартість базової версії Subaru Forester з двигуном 2,0 л становить близько $ 31 тис.

У максимальній комплектації Subaru Forester з двигуном 2,5 л обійдеться приблизно в $ 40 тис.

На тест-драйві у Фактів ICTV побував Subaru Forester з 2,5 л двигуном, в середній комплектації LC вартістю $36 тис.

Дизайн

Subaru Forester п’ятого покоління зберіг риси попередників і зовні ост залишився впізнаваним.

Він реально дуже схожий з моделлю четвертого покоління. І здалека буде складно розпізнати оновлення, але вони є. 🙂

З того що відрізняється найбільше – бампера і задні ліхтарі.

Крім усього іншого, Subaru Forester п’ятого покоління побудований на модульній платформі Subaru Global Platform з більш низьким центром ваги і більш високою жорсткістю конструкції.

І якщо в зовнішньому дизайні відмінності незначні, то ось в техніці японці не поскупилися і гарненько її переробили, але про це пізніше.

Салон

Перше приємне враження – якісні матеріали. Всі елементи інтер’єру приємні на дотик, виглядають стильно і відчувається, що до питання підбору матеріалів тут підходили ретельно.

У нашій комплектації салон був комбінованим з тканини та шкіри. Оптимальний варіант для наших кліматичних умов, як на мене.

Сидіння водія зручне, з хорошою бічною підтримкою. В далеких поїздках не втомлюєшся, посадка комфортна. Є електрорегулювання і дворівневий підігрів.

Також, в базі у Subaru Forester встановлюється підігрів керма. Кермо зручної форми, але спочатку мене збентежила кількість кнопок на ньому, яких я нарахував аж 18.

Панель приладів розбита на два стандартних колодязя, а в центрі розташований кольоровий дисплей бортового комп’ютера.

Дисплеїв всього три – на панелі приладів, вгорі торпедо і 8 “-дюймовий на центральній консолі.

Дисплей вгорі торпедо відображає дані допоміжних систем, клімату і картинку камери, встановленої в дзеркалі заднього виду зі сторони пасажира.

Мультимедійний екран видає якісну картинкою, питань не виникало.

На ньому знаходиться управління медіа, навігацією і виводиться картинка камери заднього виду.

Крім цього, мультимедіа Subaru Forester підтримує Apple Car Play і Android Auto.

Що, як на мене, вже має бути “мастхевом” у всіх мультимедійних системах, всіх автовиробників. Також, спереду в Subaru Forester є два USB роз’єми і AUX.

Все це розмаїття кнопок, тумблерів і дисплеїв, спочатку дуже плутає і створює враження, що ти за кермом літаючої тарілки. 🙂 Все це вимагає попереднього ознайомлення, а не “сів і поїхав”, як то кажуть. Якщо розібратися і витратити годину часу на вивчення деталей, налаштувань і можливостей, то все виглядає вже не так страшно.

Клімат-контроль двозональний, з окремими дефлекторами для пасажирів другого ряду.

Крім цього, для пасажирів другого ряду є підлокітник і також два USB роз’єми.

Місця позаду повно, дверний проріз широкий, що дозволяє без труднощів встановлювати позаду дитяче крісло. Є і кріплення ISOFIX.

Для ніг і голови місця достатньо, а кут нахилу спинки регульований. Для комфорту є підігрів сидінь. Загалом, якщо підводити підсумок по салону, то можу сказати, що в Subaru Forester подумали не тільки про водія, а і про комфорт усіх пасажирів. Сім’янин на всі 100% – моє особисте враження.

Об’єм багажника – 505 л.

Кришка багажника оснащена електроприводом і пам’яттю положення. Зручно, можна відкрити за допомогою ключа, кнопки в салоні і кнопки на самих дверцятах.

Задній ряд складається у співвідношенні 60/40 і максимальний корисний об’єм багажного відсіку складає 1775 л.

Динаміка

Тестовий Subaru Forester оснащений атмосферним бензиновим двигуном, з оппозитним розташуванням циліндрів. Двигун з об’ємом 2,5 л має потужність 184 к.с. / 5 800 об.хв і максимальним крутним моментом 239 Нм / 4 400 об.хв. У парі з двигуном працює варіатор Lineatronic. Також, завжди в розпорядженні постійний повний привід з системою X-Mode.

Потужності двигуна для міських потреб вистачає із запасом, а атмосферний мотор дозволяє користуватися цією потужністю без затримок. До варіатору питань не виникало, КПП працює злагоджено з двигуном.

Витрати палива в місті у мене становили близько 10 л на 100 км.

У місті хочу відзначити хорошу оглядовість Subaru Forester, завдяки якій габарити кросовера зчитуються досить добре.

Кліренс в 220 мм дає можливість не замислюватися про цілісність бампера під час паркування поблизу бордюрів.

Габаритні розміри:

Довжина 4 625 мм

Ширина 1 815 мм

Висота 1 730 мм

Колісна база 2 670 мм

Кліренс 220 мм

В добавок – симетричний постійний повний привід від Subaru з системою X-Mode.

Subaru Forester буде надійним компаньйоном на будь-якій заміській вилазці. Сніжна зима, ожеледь і перемети цілком під силу Subaru Forester – перевірено. У більш дорогих версія встановлена розширена версія з кількома позашляховими режимами.

Окремо, я хотів би виділити комплекс систем безпеки EyeSight, які знайшли своє застосування, як в місті, так за його межами.

EyeSight використовує дві стереокамери у верхній частині лобового скла, завдяки яким сканує навколишнє середовище, що допомагає убезпечити не тільки водія, але і оточуючих.

Завдяки EyeSight в Subaru Forester реалізовані такі системи як утримання в смузі руху, сингнал про перетин розмітки, аварійне гальмування слідом за автомобілем попереду, адаптивний круїз-контроль і можливість автоматичного перемикання світла ближнє/дальнє.

Працює все логічно та передбачувано, особливо сподобався адаптивний круїз-контроль з можливістю повної зупинки за автомобілем попереду. Після повної зупинки, система дає сигнал про початок руху автомобіля попереду і для старту, вам потрібно натиснути на педаль газу.

Також в Subaru Forester є система контролю сліпих зон і система аварійного гальмування під час руху заднім ходом. Це зручно і безпечно під час виїзду з парковки задом, наприклад.

На трасі, в Subaru Forester почуваєш себе також безпечно і впевнено. Досить потужний двигун дає впевненість під час обгонів, а системи безпеки підтримують в потрібний момент.

Витрати палива на трасі, на швидкості 110 км/год у мене становили 7,1-7,3 л на 100 км. Це навіть дуже хороший результат, враховуючи повний привід і об’єм двигуна.

Також, відзначу підвіску та хорошу шумоізоляцію в новому Subaru Forester. Підвіска досить м’яка і ями периферійних доріг української глибинки ковтає без проблем. Стики на “бетонці”, також не викликали ні акустичного, ні фізичного дискомфорту. За понад 1000 км нашими дорогами, у мене не виникало питань до ходової.

Підсумок

Subaru Forester плавно перекочував від статусу суворого лісника до статусу продуманого сім’янина. Комфортний і функціональний салон, потужний двигун, постійний повний привід і повний набір систем безпеки.

Переконливо звучить? Як на мене, однозначно, так.

Ціна питання – від $31 тис. Вирішувати, як завжди, Вам. 🙂





































































































Тест-драйв Subaru Forester: сім’янин чи лісник? / 25 фотографий

Олесь Куниця