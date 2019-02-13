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Renault Zoe 2019: 400 км на одному заряді, новий дизайн і зниження ціни

У 2019 році Renault представить оновлений електромобіль Renault Zoe.

Renault Zoe 2019: 400 км на одному заряді, новий дизайн і зниження ціни

У оновленого електрокара зміниться дизайн – за основу буде взято свіжий хетчбек Renault Clio V.

У новинки буде ємна батарея, яка зможе забезпечити запас ходу 400 км по циклу WLTP.

Про це повідомляє французьке видання L’Argus.

Автоексперти вважають, що електромобіль отримає той же електродвигун R110 потужністю 80 кВт/109 к.с. (можливо, з невеликими модифікаціями, спрямованими на поліпшення енергоефективності). Але буде існувати альтернатива більш просунутої версії з двигуном потужністю 95 кВт/130 к.с.

Читайте: Тест-драйв Subaru Forester: сім’янин чи лісник?

До речі, раніше з’явилися перші знімки серійного електромобіля Renault за $8 тисяч.

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