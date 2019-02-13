У 2019 році Renault представить оновлений електромобіль Renault Zoe.
У оновленого електрокара зміниться дизайн – за основу буде взято свіжий хетчбек Renault Clio V.
У новинки буде ємна батарея, яка зможе забезпечити запас ходу 400 км по циклу WLTP.
Про це повідомляє французьке видання L’Argus.
Автоексперти вважають, що електромобіль отримає той же електродвигун R110 потужністю 80 кВт/109 к.с. (можливо, з невеликими модифікаціями, спрямованими на поліпшення енергоефективності). Але буде існувати альтернатива більш просунутої версії з двигуном потужністю 95 кВт/130 к.с.
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До речі, раніше з’явилися перші знімки серійного електромобіля Renault за $8 тисяч.
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