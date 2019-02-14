Державна фіскальна служба відкрила телефонну гарячу лінію для власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

За номером (044) 481-19-61 євробляхери можуть отримати консультацію щодо вартості розмитнення такого транспортного засобу, повідомляє ДФС.

Це стосується лише авто, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Щоб отримати телефонну консультації, треба повідомити VIN-код автомобіля та рік його випуску.

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У відомстві наголошують, що call-центр працюватиме щоденно – з 9.00 до 21.00 – синхронно з відділами митного оформлення.

У ДФС також нагадали, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

За пільговою ставкою акцизу оформлено майже 161 тис. авто євроблях, за них власники сплатили 10,1 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні скасували заборону на продаж авто, які були ввезені в країну за зниженим акцизом.

Фото: Andrii Biletskyi|Dreamstime.com